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Новости Украины

Украинские формирования продолжают наступать и развивают свои успехи на харьковском направлении.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают российские военкоры и ресурсы, отслеживающие ход СВО.

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«Противник продолжает попытки установить плотный контроль над сетью дорог к северу от Балаклеи, чтобы превратить свои тактические успехи в оперативные. Добившись первоначального успеха с ударами на Вербовку и Волохов Яр, он вполне естественно будет стремиться к закреплению результатов охвата Балаклеи с севера и обеспечению отражения контрударов ВС РФ, дабы в дальнейшем продолжать охват Балаклеи. Поэтому уже на 2-й день операции вводятся в дело резервы с чугуевского направления», – пишет военный обозреватель Борис Рожин.

В свою очередь телеграм-канал «Архангел спецназа» утверждает, что окруженные в Волохова Яра отряды российского СОБРа держатся и выходили на связь, при этом противник «пытается прорваться восточную часть Балаклею», а Изюм «подвергается атакам HIMARS».

Отмечается также, что ВСУ задействовали 9 тысяч военных, российские резервы «почти подошли к Балаклее.

«Аналитику событий легко можно понять по лентам хохло-каналов. Если наступление на Херсон военкорами противника освещалось довольно скудно – хвастаться было особо нечем, то после наступления на Балаклею начали попадаться в ленте победные фото и видеоотчёты», пишет военкор Максим Фомин (Владлен Татарский).

В то же время телеграм-канал WarGonzo, который ведет военкор Семен Пегов, сообщает, что продвижение ВСУ остановилось.

«Атака ВСУ на Шевченково захлебнулась. На данный момент ситуацию на дуге Шевченково-Волхов Яр удалось стабилизировать. Противник пытался найти пути подхода к Шевченково, но был либо уничтожен, либо отброшен. В село неонацисты не заходили», – пишет WarGonzo, ссылаясь на некие источники в Харьковской области и оговариваясь, что радоваться пока рано.

На карте, составленной порталом MilitaryMaps, видно, что ситуация крайне непростая, а в случае дальнейшего продвижения ВСУ сразу две группировки российских войск могут оказаться в окружении.

При этом ранее сообщалось, что в оперативном окружении находится Балаклея.

P.S. По состоянию на 15.30

«Бои в районе Вербовки, Волохов Яра, Семеновки. Балаклея находится в оперативном окружении – основные дороги ведущие в город обстреливаются противником. Обе стороны находятся на этапе ввода в дело своих резервов. По ряду сообщений, атаки противника на Шевченково были неудачны. Относительно попытки продвижения от Волохов Яра к Изюму достоверной информации пока нет», – уточнил позднее Рожин.