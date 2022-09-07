«Хороших новостей сегодня не ждите»: с мест сообщают, что ситуация под Балаклеей ухудшается

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Новости Украины

Крайне непростое положение дел складывается для российских подразделений под Купянском в Харьковской области, где вчера ВСУ начали наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует ряд источников, отслеживающих военную активность на этом направлении.

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Так, к исходу вчерашнего дня телеграм-канал «Рыбарь» сообщал:

«На данный момент Балаклея находится в оперативном окружении и в зоне огневого поражения украинской артиллерии. Все подъезды перерезаны огнем».

Сегодня с утра начала поступать информация об ухудшении ситуации.

«Занимательные новости. Северная дорога на Купянск взята ВСУ под огневой контроль. Из Волохова Яра русские выбиты. Балаклея в оперативном окружении ВСУ. Интересно, что сегодня будет по ТВ РФ», – пишет осевший в Испании украинский блогер Анатолий Шарий.

Впрочем, находящиеся на харьковском направлении российские военкоры эти оценки фактически подтверждают.

Так, если по состоянию на 20.00 вчерашнего дня Герман Куликовский (телеграм-канал «Старше Эдды») отмечал, что ВСУ не смогли зайти в Волохов Яр, то утром он уже допускал такую возможность.

«Северную дорогу на Купянск хохлам удалось как минимум взять под огневой контроль. Ночью шли бои у Волохова Яра и вполне допускаю, что противнику удалось выбить нас из него. Балаклея в оперативном окружении, ВСУ будут продолжать развивать успех и вполне вероятно, что они попытаются выйти к Купянску, отрезав и Балаклею, и Изюм. Силы у них на это есть, о чем неоднократно писали дилетанты-блогеры. Посмотрим, чем ответит российский Генштаб и какой уровень оперативного искусства он продемонстрирует. Ну а простые солдаты и офицеры Изюмского фронта продолжают биться, как они и делали это предыдущие полгода войны», – пишет Куликовский.

Волохов Яр представляет собой важный транспортный узел, потеря которого серьезно осложняет ситуацию для российской группировки в Балаклее, находящейся в 20 километрах севернее.

Нерадостную картину с утра рисует и находящийся на Харьковщине автор телеграм-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», который вчера первым сообщил о наступлении ВСУ на Балаклею.

«Хороших новостей сегодня не ждите», – предупредил он. «Два сводных отряда Росгвардии под Волоховым Яром бьются уже больше суток в полном окружении», – добавил автор.

По информации военкора и блогера Макисма Фомина (Владлен Татарский), в окружении оказались бойцы Самарского и Башкирского СОБРа.

«Из Балаклеи отказались отступать отряды Росгвардии. Сказали, что будут биться до конца. Когда все закончится, надеюсь, узнаем подробности», – сообщает Фомин, не уточнив, имеются ли ли в виду отряды из-под Волохова Яра или же речь идет о росгвардейцах непосредственно в Балаклее.

Также он призвал доверять вышеизложенной информации.

«Обращаю внимание своих читателей, что «Записки Ветерана» и «Старше Эдды» – это те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на Харьковско-Изюмском направлении, кроме того, я знаю их лично, поэтому я доверяю их информации», – добавил военкор.

Вчера, как сообщал «ПолитНавигатор», руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны полковник в отставке Геннадий Алехин допустил, что российские воска могут потерять Балаклею, но сказал, что даже в этом случае трагедии не будет.