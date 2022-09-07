«Хороших новостей сегодня не ждите»: с мест сообщают, что ситуация под Балаклеей ухудшается

07.09.2022  10:23 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Крайне непростое положение дел складывается для российских подразделений под Купянском в Харьковской области, где вчера ВСУ начали наступление.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует ряд источников,  отслеживающих военную активность на этом направлении.

Крайне непростое положение дел складывается для российских подразделений под Купянском в Харьковской области, где...

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Так, к исходу вчерашнего дня телеграм-канал «Рыбарь» сообщал:

«На данный момент Балаклея находится в оперативном окружении и в зоне огневого поражения украинской артиллерии. Все подъезды перерезаны огнем».

Сегодня с утра начала поступать информация об ухудшении ситуации.

«Занимательные новости. Северная дорога на Купянск взята ВСУ под огневой контроль. Из Волохова Яра русские выбиты. Балаклея в оперативном окружении ВСУ. Интересно, что сегодня будет по ТВ РФ», – пишет осевший в Испании украинский блогер Анатолий Шарий.

Впрочем, находящиеся на харьковском направлении российские военкоры эти оценки фактически подтверждают.

Так, если по состоянию на 20.00 вчерашнего дня Герман Куликовский (телеграм-канал «Старше Эдды») отмечал, что ВСУ не смогли зайти в Волохов Яр, то утром он уже допускал такую возможность.

«Северную дорогу на Купянск хохлам удалось как минимум взять под огневой контроль. Ночью шли бои у Волохова Яра и вполне допускаю, что противнику удалось выбить нас из него. Балаклея в оперативном окружении, ВСУ будут продолжать развивать успех и вполне вероятно, что они попытаются выйти к Купянску, отрезав и Балаклею, и Изюм.

Силы у них на это есть, о чем неоднократно писали дилетанты-блогеры. Посмотрим, чем ответит российский Генштаб и какой уровень оперативного искусства он продемонстрирует.  Ну а простые солдаты и офицеры Изюмского фронта продолжают биться, как они и делали это предыдущие полгода войны», – пишет Куликовский.

Волохов Яр представляет собой важный транспортный узел, потеря которого серьезно осложняет ситуацию для российской группировки в Балаклее, находящейся в 20 километрах севернее.

Нерадостную картину с утра рисует и находящийся на Харьковщине автор телеграм-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА», который вчера первым сообщил о наступлении ВСУ на Балаклею.

«Хороших новостей сегодня не ждите», – предупредил он.

«Два сводных отряда Росгвардии под Волоховым Яром бьются уже больше суток в полном окружении», – добавил автор.

По информации военкора и блогера Макисма Фомина (Владлен Татарский), в окружении оказались бойцы Самарского и Башкирского СОБРа.

«Из Балаклеи отказались отступать отряды Росгвардии. Сказали, что будут биться до конца. Когда все закончится, надеюсь, узнаем подробности», – сообщает Фомин, не уточнив, имеются ли ли в виду отряды из-под Волохова Яра или же речь идет о росгвардейцах непосредственно в Балаклее.

Также он призвал доверять вышеизложенной информации.

«Обращаю внимание своих читателей, что «Записки Ветерана» и «Старше Эдды» – это те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на Харьковско-Изюмском направлении, кроме того, я знаю их лично, поэтому я доверяю их информации», – добавил военкор.

Вчера, как сообщал «ПолитНавигатор», руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны полковник в отставке Геннадий Алехин допустил, что российские воска могут потерять Балаклею, но сказал, что даже в этом случае трагедии не будет.

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