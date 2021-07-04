04.07.2021, Киев, Вадим Москаленко  
 
Дзен, Политика, Украина
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«Балбес сывочолый» – Порошенко напился после разгрома украинской сборной

Новости УкраиныЭкс-президент Украины Пётр Порошенко после разгрома украинской футбольной сборной в чемпионате Евро-2020 напился на...

Экс-президент Украины Пётр Порошенко после разгрома украинской футбольной сборной в чемпионате Евро-2020 напился на глазах у всей своей партии и попал на видео.

Соответствующую видеозапись опубликовал в своём Telegram-канале боевик «Азова» Родион Кудряшов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как бывший президент Украины, после просмотра матча совместно с однопартийцами и супругой, изрядно выпив, рассказывает о том, что верит в будущие победы украинской сборной.

«Давайте еще мне расскажите, что Порох не бухает, ага. А еще ж тоже деятель… напечатал себе №1 на футболке. Который обычно не на футболках, а на вратарских свитерах исключительно значится. И тут лажанулся сывочолый балбес», – прокомментировал по-русски Кудряшов.

 

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