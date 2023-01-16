Балицкий: Запорожье уже весной вернётся в состав России

Запорожье уже этой весной вернется «туда, где родилось» – в состав России, где была создана вся промышленность этого индустриального центра. Задача сама по себе сложная, но она опирается на поддержку людей, полученную в результате референдума о вступлении Запорожской области в состав РФ.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы верим в то, что весной, раньше вряд ли, мы приступим к освобождению Запорожской области в полном объёме. Не думаю, что это произойдёт в январе, все не так быстро. Мы знаем, какие силы нам противостоят, понимаем, что это НАТО и весь коллективный Запад, который почему-то себя назвал цивилизованным, «золотым миллиардом», приезжающий на Донбасс грабить и убивать, – подчеркнул Балицкий. – Мы отдаём себе отчёт, что правда на нашей стороне, на нашей стороне справедливость, и референдум показал, что нас поддерживает подавляющее большинство. Поэтому делу наше правое, враг будет разбит. Но не получится быстро взять Запорожье, нужны очень большие мероприятия по борьбе за безопасность улиц, понятно, что придётся разминировать очень много».

По словам врио губернатора, многим людям все равно, какой над ними флаг. Большинство хотят нормально жить, работать, растить детей.

«Мы в Крыму видели за 30 лет три флага. Сначала был советский, потом украинский, сейчас российский. Люди жили и тогда, и сейчас. Им надо иметь возможность воспитать детей, дать им образование, чтобы старики не жили в скотских условиях, проклиная, что они не смогли в молодости что-то украсть, потому что на старости лет у них нет заботы государства. Чтобы свет, тело, простые банальные вещи. Ведь Украина не состоялась, потому что она не дала людям справедливости», – считает Балицкий.

В качестве примера, он рассказал историю знакомой крымской татарки, которая, живя в Мелитополе, держала в окне украинский флаг и называла действующую власть «оккупантами». Но когда Украина отключила Запорожскую область от газоснабжения, и через некоторое время газ стал поступать с территории РФ, флажок из окна исчез.

«И оказалось, что это не из-за газа – просто раньше ей приходилось держать уровень газа на отметке 5, а на российском для отопления дома достаточно отметки 2. Газа стало уходить в два раза меньше, потому что он не ворованный и не разбавленный. «Я, говорит, поняла, как эти с*** воровали». Она наконец-то поняла, насколько нас обманывало украинское правительство», – поделился Балицкий.

По его словам, за 30 лет Украина деградировала с четвертой позиции по промышленному потенциалу в Европе, до страны-попрошайки. Пришедшие в парламент боевики нацбатов с криками «Слава Украине» очень быстро продались за квартиры, за капитал, и страну продали. Поэтому Украина не состоялась как государство, экзамен на зрелость не прошла, и теперь она как попрошайка, как «девушка в ситцевом платье, которую кто взял, тому и рада».