В Сараево с ножами напали на детскую футбольную команду из Сербии 

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В столице Боснии и Герцеговине, городе Сараево, десяток мусульман напали на детскую футбольную команду из Белграда, прибывшую для участия в международном турнире. Один человек получил ножевое ранение, нападавшие задержаны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Инцидент произошёл вечером в субботу, 14 января. Группа юных футболистов (2010-2012 года рождения) и их родителей фотографировались в холле гостиницы в сараевском районе Илиджа с сербским флагом, на котором кириллицей было написано название белградского спортивного клуба – «Звездара». В ходе этого в холл ворвались 10 человек в масках, применили слезоточивый газ, и попытались отобрать флаг. Один взрослый получил ножевое ранение, но ему оказали помощь на месте.

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В результате действий полиции были задержаны 10 человек в возрасте от 20 до 28 лет, все – боснийский мусульмане. Прокуратура кантона Сараево сообщила, что все задержанные участники нападения на сербов «подозреваются в причинении вреда здоровью». Покушение на убийство в деле не фигурирует.

Стоит отметить, что это был не единственный анти-сербский выпад в ходе международного детского футбольного турнира в Сараево. В ходе матча между командами из Белграда и Сплита (Хорватия) группа поддержки хорватской команды на трибунах скандировала «Убей серба!» Хотя СВД Кантона Сараево расследует этот случай, пока никаких результатов не объявлено, хотя команда из Сплита от участия в турнире была отстранена.

Несмотря на подобное отношение, юные сербские футболисты выступили достойно. Команда 2012 года завоевала на турнире бронзовые медали, команда 2010-го – серебряные. Вечером 15 января спортсмены и их родители вернулись в Белград.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в центре Сараево на израильском плакате нарисовали свастику.