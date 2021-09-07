Балканские коллаборационисты призвали ЕС и НАТО «вмешаться в события в Черногории»

07.09.2021 18:42 (Мск), Подгорица, Алексей Топоров

Отставные госдеятели балканских стран прозападной ориентации написали коллективное письмо на имя председателя Совета Европы Шарля Мишеля, председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Лайен и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

В своем послании его авторы призвали ЕС и НАТО «активно способствовать мирному урегулированию кризиса в Черногории», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Авторы послания, более похожего на донос, заявили о том, что «последние события в Черногории не имеют ничего общего ни с религией, ни даже с политикой или идеологией».

По их мнению, конфликт в стране идет между «силами, которые считают, что Черногория не должна существовать как отдельное государство» (так националисты и прозападные либералы традиционно характеризуют движения просербской ориентации) и теми, «кто считает, что Черногория должна оставаться независимой со всеми атрибутами государственности».

Обеспокоившись, что после подавления националистического антиправославного бунта страна выйдет из под опеки Запада, составители письма обратили внимание на то, что «Черногория, не являясь страной с большим населением, стратегически очень важна для стабильности в Юго-Восточной Европе».

Посему в письме, направленном Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Лайен и Йенсу Столтенбергу содержится призыв к ЕС и НАТО «вести активный политический диалог и способствовать мирному урегулированию кризиса в Черногории».

Послание подписали бывший министр иностранных и европейских дел Хорватии Весна Пусич, бывший заместитель премьер-министра Сербии Жарко Корач, бывший замперд Совета министров БиГ Златко Лагумджия, бывший министр иностранных дел Албании Дитмир Бушати, бывший «министр иностранных дел» Косово Энвер Ходжай, бывший министр обороны Словении Роман Якич и бывший госсекретарь МИД Северной Македонии Эмиль Кириаш.

При этом, в своем довольно параноидальном, выполненном в духе прежней стратегии Запада на Балканах, активно продвигавшейся в Черногории в десятилетия правления диктатора Мило Джукановича, послании его авторы не учли сменившуюся стратегию самого Запада, по сути, осудившего националистов и поддержавших жесткие меры правительства: Вашингтон и Брюссель решили более не атаковать СПЦ и не задевать чувства верующих, в обмен на прозападную лояльность нового руководства страны.