«Балканский поток» становится крышкой гроба для ГТС Украины» – «Зеркало недели»

10.07.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Никакие заявления или действия Киева теперь не могут остановить работу газопроводов в обход Украины.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

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Он обращает внимание, что на Украине не наделала большого шума новость о том, что Сербия и Венгрия завершили строительство газопровода «Балканский поток», который соединяет российскую трубу «Турецкого потока» и венгерскую газотранспортную систему.

«Не слышно громких политических заявлений внешнеполитического ведомства и обращений к европейским партнерам с призывом придерживаться принципов энергетической солидарности. Представители парламента не обращаются к коллегам из парламентов Венгрии или Сербии с призывом общими усилиями остановить российскую экспансию в Европу. А напрасно. Потому что именно этот газопровод может быть крышкой на гробе транзита российского газа через Украину. Корпус этого гроба — газопровод «Северный поток-2» — тоже достраивается ударными темпами», – сокрушается Харченко.

Он прогнозирует, что уже в сентябре российские суда завершат укладку газопровода.

«Мы должны смотреть правде в глаза: никакие заявления или действия украинской стороны теперь не могут остановить работу ни «Балканского потока», ни, будем откровенными, «Северного потока-2». В 2019 году лоббистам в Вашингтоне, посредством угроз санкциями к компаниям, строившим «Северный поток-2», удалось заморозить строительство российского газопровода в Балтике и добиться от «Газпрома» подписания транзитного контракта, который принес Украине 7 млрд долл., а также получить от россиян выплату штрафа, назначенного Стокгольмским арбитражем. В этом году повторить успех уже не удастся», – признает эксперт.

Впрочем, даже в этой ситуации, полагает автор, соответствующие заявления должны звучать, а попытки минимизировать вред от «Северного потока-2» для Украины продолжаться.

«Максимальная публичность в Европе и США в отношении «Балканского потока» очень и очень важна. Ведь война за сохранение транзита российского газа через Украину и Польшу еще не проиграна. Есть много линий обороны, и Украина просто обязана ими воспользоваться», – резюмирует Харченко.

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