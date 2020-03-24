Балканское расширение НАТО может сыграть на руку России

24.03.2020, Москва, Олег Кравцов

Вступлением Северной Македонии и Черногории в НАТО может стать импульсом для наращивания связей между Москвой и Белградом.

Такое мнение в комментарии «Известиям» высказал старший научный сотрудник института славяноведения РАН Петр Искандерова.

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«Североатлантическому блоку в нынешних условиях надо продемонстрировать, что он расширяется, усиливает контроль над таким стратегически важным районом, как Балканы. Особенно учитывая финансовые споры, которые активизировались в последние два года между США и европейскими членами НАТО.

Балканы важны еще и тем, что из этого региона можно контролировать район Восточного Средиземноморья и Ближний Восток, в частности Турцию, Иран, Сирию. НАТО выгодно, если все Балканы в том или ином виде войдут в ее состав. И там можно будет размещать объекты логистики, базы, военно-технические мощности, радарные установки», – отметил эксперт.

По его словам, нынешнее расширение НАТО через Северную Македонию не представляет непосредственной угрозы российским интересам.

«Главным военно-техническим партнером России на Балканах является Сербия. Прием Черногории и Северной Македонии может стать своеобразным импульсом для Белграда и Москвы наращивать сотрудничество, чтобы помочь сербскому руководству восстановить военно-технический паритет», – сказал Искандеров.

А по словам ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Сергея Уткина, в сложившейся ситуации могут быть плюсы для России.

«Российская позиция к расширению НАТО, как известно, негативная. Однако с приемом еще большего количества стран альянс становится всё менее гибким и управляемым, менее обороноспособным. Из-за расширения военно-политический блок сталкивается с внутренним дисбалансом, это может сделать его менее способным к консолидированным действиям.

В ЕС, например, уже давно идет дискуссия об усталости от расширения. 30 стран в НАТО — это настоящее бремя для любой бюрократической структуры. В регионе много проблем, которые могут быть принципиальны для Северной Македонии, а это может негативно сказаться на сплоченности в рядах НАТО», – полагает Уткин.

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