Балканы закипели из-за шовинистической выходки вице-премьера Болгарии

15.03.2021, Белград, Алексей Топоров

Сербия, Северная Македония и Греция осудили действия вице-премьера Болгарии, лидера националистической ВМРО-БНД Красимира Каракачанова, который, поздравляя женщин с 8 марта, разместил карту своей страны с территориями соседних государств.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», на своей странице в фейсбук вице-премьер, министр обороны и лидер националистической партии ВМРО-БНД Красимир Каракачанов дважды поздравил женщин с 8 марта.

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И если одно из поздравлений со словами «Поздравляю с праздником, дамы!», запечатлевшее автора в небе за штурвалом Су-25 было просто наполнено самолюбованием, то второе получилось не таким безобидным: его Каракачанов разместил на фоне карты Болгарии, в составе которой неожиданным образом оказались Северная Македония, юг Сербии и север Греции.

Прошла уже неделя, а выходку Каркачанова обсуждают до сих пор, поскольку территориальные споры на Балканах – довольно болезненная тема, и в начале прошлого века именно они стали поводом для Второй балканской войны, в ходе которой Болгария потеряла большинство указанных на каракачановской карте территорий. И впоследствии в ходе Первой и Второй мировых войн, будучи союзницей Германии, пыталась оккупировать их, плюс взять еще больше, что отражено и в скандальном поздравлении.

Президент Северной Македонии Стево Пендаровски в ответ на выходку болгарского вице-премьер заявил, что тот своими действиями разрушает заключенный между двумя странами Договор о добрососедстве.

«Эти действия противоречат основным принципам и ценностям НАТО, равноправными членами которого являются обе наши страны», – отметил северомакедонский президент.

Официальные Афины на выходку Каракачанова пока не отреагировали, но на его провокацию греческие пользователи отреагировали многочисленными гневными комментариями в соцсетях.

«Сербия не должна игнорировать явную и гнусную провокацию Болгарии и должна отправить им ноту протеста, – заявил лидер Движения за восстановление Королевства Сербия Жика Гойкович. – Болгарский фашизм и шовинизм не являются чем-то новым, но тот факт, что он исходит от высших должностных лиц этой страны, вызывает беспокойство».

«Действия Красимира Каракачанова следует поместить в контекст предвыборной кампании, которая проводится в Болгарии перед парламентскими выборами, назначенными на апрель этого года, и им не нужно придавать большое значение. Но нам не следует молчать, и, учитывая внутреннюю и европейскую политическую повестку, следует сказать, что его риторика по вопросу о юге Сербии и Северной Македонии основана на исторических фальсификациях и фантасмагории беспрецедентных масштабов.

Ниш и Вранье никогда не были болгарскими городами, за исключением периода оккупации во время Первой и Второй мировых войн, то есть в период 1915-1918 и 1941–1944 годов. В периоды больших зверств и преступлений против сербского населения со стороны болгарских вооруженных сил», – прокомментировал ситуацию «Политике» сербский историк, доцент Нишского университета Деян Антич.