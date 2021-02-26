Министр обороны Болгарии объявил старые Су-25 «болгарскими» самолетами

28.02.2021, Белград, Алексей Топоров

Чтобы показать надежность советских штурмовиков Су-25, модернизированных Белоруссией, болгарский министр обороны Красимир Каракачанов пролетел за штурвалом одного из них.

В Болгарии Каракачанова критикуют за то, что он вложил миллионы в старую военную технику.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», первый вице-премьер, министр обороны и глава националистической партии ВМРО-БНД Красимир Каракачанов посетил авиабазу «Безмер», чтобы осмотреть восемь отремонтированных в Белоруссии штурмовиков Су-25. Работы над советской техникой провел белорусский «558 авиационный ремонтный завод», они обошлись болгарской казне в 80 миллионов левов (порядка 3 миллиардов 700 миллионов рублей).

«Русских самолетов тут нет, – сказал, приземлившись, Каракачанов. – Если за них платят болгарские граждане, то они болгарские».

Всего на модернизацию старых болгарских Су-25 и МиГ-29 советского производства из бюджета Болгарии было выделено 160 миллионов левов (более 7 миллиардов 300 миллионов рублей). Каракачанов пока не стал комментировать перспектив работ по МиГ-29, сказав, что они «ведутся».

Ранее местные военные эксперты раскритиковали болгарского министра обороны за то, что тот не покупает новые машины для ВВС Болгарии, но занимается «перекрашиванием комсомольцев и партийных секретарей».

«Но никто не хочет сказать, где взять деньги на покупку новых», – ответил на эту критику Каркачанов.

При этом, следует отметить, Болгария является членом НАТО, и при вхождении в альянс ее армия сократилась в несколько раз, потеряв свой боевой потенциал.