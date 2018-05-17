17.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Балога рассказал, как Порошенко попытался отвлечь внимание от Крымского моста

Обыски в украинском офисе РИА Новости и задержание главреда Кирилла Вышинского были устроены для того, чтобы отвлечь внимание от открытия Крымского моста, которое состоялось в тот же день.

Об этом в эфире телеканала NewsOne, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава администрации президента Украины, депутат Верховной Рады Виктор Балога.

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По его словам, украинской власти нечего презентовать обществу, поэтому его внимание отвлекают громкими задержаниями.

«То, что происходит сегодня с очередным пулом изданий, РИА Новости-Украина – это не что-то чрезвычайное. Я только вчера удивился, почему это происходило во время открытия Керченского моста. Я в какой-то мере связываю это. Перебить тему, потому что мы ничего не строим, не работаем. Перебить сигнал, я это связываю однозначно. Потому что наше руководство сегодня живет символами, тепличными символами, ящиком», – заявил Балога.

Напомним, СБУ обвиняет Кирилла Вышинского в госизмене и «шьет» ему часть 1 статьи 111 УК Украины.