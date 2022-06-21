«Балтийский Крым»: В Киеве осознали важность Калининграда для России

Калининградская область для России со стратегической точки зрения является аналогом Крыма – это морской бастион, на территории которого находятся серьезные вооружения.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замначальника Штаба ВМСУ Андрей Рыженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Рыженко, при этом, России важны также проливы в Балтийском море, которые контролирует Дания, потому наносить удары по Литве, которая заявила о транспортной блокаде Калининградской области, РФ не будет.

«Балтийское море для русских очень важно, потому что это ворота для их экспорта нефти из порта Приморск. Его грузооборот годовой составляет 60 миллионов тонн. Эти датские проливы входят в пятерку самых загруженных проливов мира. Эту нагрузку добавляет, как раз Россия, ей важно держать это открытым.

Если они пойдут на обострение, то понятно, что эти проливы будут для них закрыты, они и там будут иметь очень серьезные ограничения в экономике, что им невыгодно.

Сейчас они блефуют, возможно, потому что Калининград по структуре, Калининградская область – это как Крымский полуостров, там та же система, морской бастион, там сконцентрировано много оружия, там ударные ракеты, «Искандер», системы С-400, эта вся артиллерия и так далее», – заявил Рыженко.