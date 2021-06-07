«Банальный передел рынка» – эксперты о Зе-законе об олигархах

07.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

«Красивый» и «правильный» с точки зрения неискушенного обывателя, законопроект об олигархах может иметь далеко идущие негативные последствия, поскольку под его действия попадают все успешные бизнесмены Украины, в том числе и её президент Владимир Зеленский.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Валентин Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не стоит забывать, что законопроект об олигархах – сам Зеленский тоже под него подпадает. Потому что если мы посмотрим на имущественный ценз, так около двух миллиардов гривен – в принципе, для представителей даже среднего бизнеса, а тем более и большого бизнеса, это не такие уж и баснословные суммы.

То, что выносится на референдум – это довольно-таки опасная игра в контексте того, что у нас народ думает, что олигархи – это зло, что есть Ахметов, Пинчук, Коломойский, и от них всё зло в Украине за последние 25-30 лет. С точки зрения рядового обывателя, который не особо искушен во всех этих тонкостях – безусловно, он проголосует за реализацию этого законопроекта, за борьбу с олигархами. Не задумываясь о последствиях. Но под действие этого закона подпадает и Зеленский, и мало-мальски более-менее бизнесмен, который не является олигархом – у которого нет медийного бизнеса, связок в большой политике. Но он может быть на региональном уровне таким себе царьком», – сказал он.

По мнению политического эксперта Андрея Бодрова, цель этого закона заключается в банальном переделе рынка, потому что на Украине, как обычно, его будут применять крайне избирательно.

«У нас строгость закона компенсируется необязательность его исполнения. А сейчас в Украине вокруг целого ряда постов формируются новые финансово-промышленные группы и новые олигархи. И, скорее всего, закон, в том числе направлен на реализацию их целей и задач – ослабление классических финансово-промышленных групп в целом ряде отраслей, и попытка передела рынка», – добавил эксперт.