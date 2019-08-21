Банда «Зе» сосредоточится на дерибане, отдав остальное на откуп желающим

21.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая украинская власть в лице президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа» уже демонстрируют, что собираются продолжить давление на оппозицию, а в вопросе свободы слова и войны в Донбассе бросить всё на самотёк.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил общественный деятель Сергей Боголюбов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сто дней Зеленский у власти, сегодня сформировано уже понимание по поводу того, каким образом будет двигаться парламент, каким образом будет формироваться Кабинет министров – то есть партия «Слуга народа» никому ничего не даст, полностью узурпировав власть.

Исходя из истории, кстати, ни одна страна не имела положительного опыта из узурпации власти. Если, например, одна ветвь власти, главная, говорит, что: «Мы будем двигаться в направлении, например, солнца», то кто-то должен дёрнуть его за рукав и спросить: «А правильно ли мы идём», понимаете? Как это для народа? Народ смотрит и видит: ничего не происходит, происходит перестановка каких-то комитетов, что-то уменьшается, что-то увеличивается, кого-то там добавляют, оппозицию вообще забили в глухой угол, ей не дадут говорить», – отметил общественник.

«Что для народа? Война как продолжалась на Украине, так она и дальше продолжается, свобода слова как притеснялась, так оно и дальше происходит. Почему вопрос сегодня стоит, что два дня обсуждают сегодня этого господина (Максима Бужанского, избранного нардепа от «Слуги народа» – ред.), который там обозвал журналиста, почему?

Потому что сегодня журналисты, которые не защищены, вынуждены сегодня сами себя защищать и нам сегодня провластная партия и господин Зеленский, президент, говорят, что: «Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Журналисты, хотите работать? Защищайте себя сами. Хотите там, чтобы не было боевых действий – вот там сами себе разбирайтесь и прекращайте их». Понимаете, как к этому относится народ?

Народу нужны реальные действия: что вы будете сегодня делать с тарифами на газ, с газотранспортной системой, с боевыми действиями, с землёй, которую вы сейчас предлагаете продать?», – подчеркнул он.

Депутат Верховной рады Юрий Павленко также заметил, что, судя по предложению «Слуги народа» касательно количества депутатов в комитетах Верховной Рады, становится понятно, что первым приоритетом для них является дерибан.

«Интересный документ сегодня пришёл. Становится понятным, какие приоритеты, ведь мы же не слышали за сто дней никаких приоритетов. Но вот есть документ. Впервые, кстати, в парламентской практике я встречаю, когда уже предлагается количество депутатов в каждом комитете. И я вам могу назвать приоритет. Например, Комитет аграрной и земельной политики – 31 народный депутат. Это приоритет, земельку делить. Далее, бюджета – 31 народный депутат, бюджет делить. Дальше, финансовой, налоговой и таможенной политики – там деньги, по 31-му народному депутату.

А теперь смотрим, в свободе слова вы предлагаете 7 человек, то есть вы его нивелируете максимально, ибо, опять-таки, вы своим предложением по количеству депутатов в комитетах, и в частности, от вашей фракции, где наибольшее количество, именно в этих трёх комитетах, вы показываете, а какие вы приоритеты видите в своей работе в парламенте: делить бюджет, поделить, продать землю и контролировать таможенные и налоговые потоки», – добавил нардеп.