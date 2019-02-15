«Бандера, вставай!» – киевские нацисты идут на МВД

15.02.2019, Киев, Владимир Гладков

После столкновений в Киеве между правоохранителями и праворадикалами, штурмовавшими РОВД, радикалы готовятся к реваншу.

Об этом в Telefgram-канале неонацисткой группировки С14, курируемой СБУ, сообщил главарь формирования Евгений Карась, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Думали, что положили? Не угадали. Сбор. 18 февраля. 18:00. Дом офицеров. На месте боев на Крепостном переулке возле Мариинского парка. Идем в Министерство МВД», – написал радикал.

В сообщении отмечено, что акция носит характер «мирного протеста», а также перечислены требования, среди которых, в частности, требование привлечь к ответственности “всех сотрудников Национальной полиции Украины, которые нарушали свободу мирных собраний, превышали свои полномочия, совершали преступления в отношении протестующих с 2014 года и по сей день”.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, в Киеве полицейские задержали нацистов, штурмовавших Подольское РОВД.

При этом один из полицейских Василий Мельников во время столкновений выкрикнул: “Ложись, бандера!”.