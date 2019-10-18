«Бандеризаторов» грязно унизили в прямом эфире украинского ТВ

18.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Сторонники бандеризации Украины в эфире телеканала «Магнолия ТВ» были вынуждены слушать крайне неприятные для себя вещи.

Тема передачи звучала: «Вы за или против, чтобы в вашем городе назывались улицы в честь таких деятелей, как Бандера или Шухевич», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я сегодня с удивлением услышал, что оказывается Московский проспект был переименован не в программе декоммунизации, а в честь чего-то там, чем он не понравился? Чем географическое название «Москва» не понравилось?» – отметил украинский композитор Владимир Быстряков.

«Столица страны-агрессора», – взвизгнул экс-соратник одиозного Владимира Вятровича, юрист Украинского института нацпамяти Сергей Рябенко.

«Я вам хочу сказать, что, очевидно, в блокадном Ленинграде сидели более умные люди, там даже во время блокады в филармонии шли концерты, и они исполняли произведения немецких классиков. У нас же – «столица агрессора», а то, что она имеет корни глубокие, то, что этот город – культурный центр мировой, это никого не волнует», – спокойно парировал Быстряков.

«Однако, согласны ли вы, что это действительно является столицей страны-агрессора?» – попытался подыграть Рябенко телеведущий.

«Я не считаю, что это столица «краины-агрессора», потому что иначе мы бы с ней не торговали, иначе у нас бы не было с ней железнодорожного сообщения», – ответил композитор.

Кроме того, в студию дозвонился телезритель, который не посчитал нужным представиться, зато кратко и лаконично осадил сторонников «бандеризации».

«Я хочу, чтобы тех бандеров и близко не было, нахрен они нужны, те бандеры», – высказался мужчина по-украински.

«Резковатенько дядя высказался», – усмехнулся Быстряков.

«Имеет право на такую мысль, спасибо за звонок, нет смысла ставить уточняющие вопросы», – поспешил прекратить звонок ведущий.