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В селе Домоткань Днепропетровской области похоронили гражданина РФ, что вызвало скандал.

Об этом говорится в сюжете днепропетровского «11 канала», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утверждается, что похоронен 34-летний Александр Оленченко. Полковник ВСУ Анатолий Штефан накатал пост, в котором заявил, что Оленченко был военнослужащим ВС РФ, а его похоронили как сотрудника МЧС, погибшего при исполнении обязанностей. Штефан утверждает, что Оленченко проходил срочную службу в российской армии в 2017 – 2019 годах. Потом пошел на работу в МЧС, но в 2024 подписал контракт с ВС РФ, что якобы подтверждают снимки в форме и с оружием.

Отмечается, что он погиб в ходе украинского удара, а позже его отец сумел через Белоруссию перевезти домой прах сына.

«На основании каких документов дали разрешение на погребение? Органы местных властей, полиция, представители местной общины, активисты? Сколько еще российских террористов похоронены на нашей украинской земле рядом с нашими героями?» – негодует Штефан.

Родня Оленченко отрицает, что хоронили его как сотрудника МЧС.

«Не было здесь названо, что он работал в МЧС. Были здесь только родственники и друзья, соседи. Больше никого здесь не было. Мы хоронили его как простого ребенка», – сказала каналу мать Оленченко.

При этом родители утверждают, что их сын якобы был против войны, а потому пошел в МЧС, чтобы не служить в армии.

Отец Оленченко говорит, что он далек от политики. По словам авторов сюжета, «в селе люди или не комментируют ситуацию, или говорят, что понимают желание родителей похоронить сына возле дома».

«Я, например, маму понимаю. Я хотела, чтобы скорее это всё прекратилось как можно быстрее, чтобы наступил мир и чтобы мы жили так, как жили раньше», – говорит одна из местных жительниц.

При этом в репортаже признается, что захоронение Оленченко не нарушает украинских законов.

«Право на погребение иностранцев, лиц без гражданства и неопознанных тел определяет закон Украины о погребении и похоронном деле. Никаких изменений, запрещающих хоронить граждан или военных РФ на общих основаниях, в него по состоянию на данный момент не вносилось. Закон обязывает хоронить иностранцев по тем же правилам, что и граждан Украины», – говорится в сюжете.

Впрочем, на данный момент идет проверка, о результатах которой обещают сообщить позже.