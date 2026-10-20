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Украине по итогам сентября удалось вывезти на Запад более половины объемов зерна по сравнению с тем, что было до начала блокады Одессы (3,04 млн тонн вместо 5 млн тонн в месяц).

Об этом, опросив участников рынка, пишет агентство РБК-Украина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В публикации как основной маршрут экспорта указывается доставка из портов на Дунае в Румынию на баржах – то есть, эти пути заблокировать Россия не смогла.

Если верить сведениям, приведенным в материале, и баржи, и грузовики с зерном по-прежнему обеспечивают вывоз груза, а, значит, и поступления в бандеровский бюджет.

«К концу сентября суда до Рени и Измаила ждали прохождения Сулинского канала 12-17 суток. 5 октября на выезд из Украины стояли 11 542 грузовика – максимум с начала наблюдений АМЭУ. А на пункте пропуска Орловка – Исакча ожидание превышает шесть суток», – пишет агентство.

Правда, расходы на транспортировку и страховку рисков резко возросли.

В целом потери от блокады Одессы оцениваются в примерно 2.5 млрд долларов для бюджета Украины, «что ускоряет продовольственную инфляцию».

Интересно, что переизбыток зерна не приведёт к снижению цен на хлеб – напротив, он продолжит дорожать.

«Доля пшеницы в стоимости хлеба составляет лишь 10-15%, а удешевление муки полностью нивелируется ростом расходов на топливо, энергию и автопарк», – пишет издание.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что значительная часть черноземов Украины скуплены Западом, и именно в его интересах вывозится зерно за границу.