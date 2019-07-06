Бандеровская газетёнка «Крымская светлица» доживает последние дни

06.07.2019, Киев, Александр Ростовцев

Министерство культурки Украины, руководимое майданным культуртрегером Нищуком, решило окончательно избавиться от боевого листка укронациков «Крымская светлица», сменившего прописку с симферопольской на киевскую в 2016 году.

В конце июня украинский Минкульт передал убыточное издание с баланса своего подразделения «Национальное газетно-журнальное издательство» на баланс госпредприятия «Национальный центр Александра Довженко».

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Внезапно оказалось, что «центру Александра Довженко» тоже ни к чему нежданно-негаданно свалившееся ему на голову Щастье в лице редакции «Крымской светлицы». Потерпев для плезиру несколько дней присутствие печатных рагулей в своих помещениях, руководство центра выставило горе-газетчиков в холл, заблокировав им вход в редакционные помещения и лишив их имущества на том основании, что «оно государственное».

Лишенцы из «Крымской светлицы» рвут и мечут в бессильной ярости, утверждая, что матчасть принадлежит им, и что по вине руководства культурного центра с жёстких дисков редакции могут пропасть «гигабайты ценной архивной информации». Из чего видно, что в «Крымской светлице» плохо понимают, что такое – перейти с баланса на баланс.

Расположившись табором на стульях в холле культурного центра, «светличники» исторгли протяжный жалобный вопль, бросившись генерировать общественный резонанс, сопровождая траурные пляски трагическими речами: «украинське слово оккупанты в Крыму не задушили, так теперь Нищук и Джапарова в Киеве задушат».

Действия Минкульта и «центра Довженко» дармоеды назвали «рейдерским захватом».

Хотя Джапарова является одним из замов в конторе Минстеця, «Крымская светлица», как издание с крепким пропагандистским душком, получало финансирование и от украинских геббельсят – отсюда и обвинения. Оскудела рука дающего. Дающему самому не хватает на безбедную жизнь.

Всего пару месяцев назад, на одной из пресс-конференций, Джапарова пожаловалась прессе, что времена жирного госфинансирования «информационного крымского сопротивления» подходят к концу, так что поджаться придётся всем, даже руководству. Поэтому пинок под зад лишенцам из «Крымской светлицы» выглядит, как естественное избавление неэффективных структур от совсем уже бесполезного балласта. И в то же время – перекладыванием Нищуком ответственности за ликвидацию вонючей свидомой агитки на чужие плечи.

Кроме редакции издания и журналистов, за судьбу «Крымской светлицы» сильно переживает Андрий Щекун – профессиональный рагуль, долгое время занимавшийся бандеризацией Крыма, направленный пинком в сторону родной галичанской Тухли за провокационную и подрывную деятельность в Симферополе в разгар Крымской весны.

Несколько лет назад, Щекуну, как «поцтрадавшему от рук российских оккупантов», дали небольшую, но хлебную, должностёнку, посадив командовать «Национальным газетно-журнальным издательством».

Постепенно, дела в ведомстве Щекуна стали идти «всэ гирше, та гирше». И пару лет назад решением Минкульта Украины были закрыты некоторые убыточные газеты и журналы, находившиеся на балансе издательства, включая издания с 90-летней историей.

В результате, на балансе ведомства Щекуна осталось всего семь изданий: пять журналов и две газеты, а теперь жертвой «оптимизации расходов» Минкульта пала одна из двух оставшихся газет, «Крымская светлица».

Создалась пикантная ситуация: госслужащий Щекун, работающий в системе Минкульта Украины, вцепившись зубами в унылую бандеровскую агитку, открыто обвиняет своё непосредственное начальство в антиукраинской деятельности, рейдерстве, «распиле» ведомственной собственности, работе на олигархов и прочих смертных грехах, в нарушении субординации. И всё потому, что к изданию «Крымская светлица» подкрался с обнимашками дядько Кондрат.

С чего бы такая храбрость? Ведь сидел же Щекун на попе ровно, не раскрывая рта, пока другие издания курочили и закрывали распоряжением сверху. Теперь-то чего стулья ломать вокруг совсем уже паршивой газетёнки?

Судя по всему, конфликт вокруг «Крымской светлицы» носит для Щекуна личную заинтересованность, поскольку от его разрешения зависит дальнейшая судьба самого Щекуна – быть мелким начальником никому не нужного «крымского рупора с днепровского берега» на бюжетном финансировании, или пополнить армию безработных чиновников.

Поэтому никого не должен удивлять полемический задор, с которым типичный сельский хомяк Щекун клеймит своего шефа.

С поражением на президентских выборах Порошенко, карьера Нищука, как крупного чиновника, подошла к логическому завершению. Кроме того, Нищук-министр создал себе плохую карму и нажил множество врагов. В частности, укроСМИ протрубили, что осмелевший с уходом Порошенко Национальный союз журналистов Украины, на партактиве, единогласно внёс Нищука в список «Врагов реформирования прессы – 2019».

Для Щекуна, скандал вокруг «Крымской светлицы» подвернулся как нельзя кстати накануне парламентских выборов, чтобы поправить пошатнувшиеся дела – хуже всё равно уже не будет, а вот нацики уже пообещали «крымчанину-галичанину» свою поддержку совместными акциями против Нищука.

Не забудем также, что Щекун и «Крымская светлица» давно находятся в тесной связи жабы с гадюкой, когда обе тварюшки в засосе невозбранно гадили на Крымском полуострове, разнося по умам ненависть и национальную рознь. Ну, а в последнее время Щекун приловчился совмещать руководство «Национальным газетно-журнальным издательством», больше напоминающим фикцию, с должностью главреда «Крымской светлицы». Ну как тут не начать страдать за идею, когда дело касается лично себя любимого?

В настоящий момент униженные начальством «светличники» пристают с просьбами к окружающим «как можно больше распространить информацию о судьбе газеты», даже не рассматривая поступающие предложения об аренде нового помещения: издание, находящееся с самого рождения в декабре 1992 года на полном государственном содержании, с мизерным тиражом и читательской аудиторией, просто не в состоянии арендовать более-менее приличный угол в Киеве. Разве что – осесть в родной хате Щекуна в галичанском селе Тухля.

Следует заметить, что «Крымская светлица» – издание настолько дрянное, настолько одиозное, что брезгливость к ней чувствуют даже её кураторы, из-за чего печатный орган украинизаторов Крыма бьётся в агонии последние 10 лет своего существования. Характерно, что в 2009 году, при оранжевом президенте Ющенко, «Светлица», выражавшая интересы партии власти и фашиста Тягнибока, была лишена бюджетного финансирования и даже поменяла главреда накануне нового, 2010 года.

На смену рагулю Виктору Качуле пришёл патентованный фашист, глава республиканской организации «Рух – Курултай» Леонид Пилунский, полностью сменивший состав газетёнки на отморозков из «Украинской народной партии», «Конгресса украинских националистов» и даже «Патриотов Украины», которым было отказано в крымской регистрации.

С бандеровцами и Пилунским во главе, «Крымская светлица» достигла своего дна в домайданной Украине, умудрившись рассориться с рагулями старой закалки. Самое забавное, что обиженные и потерявшие работу пишущие рагули устроили пикет у редакции издания с требованием к Ющенко и Тимошенко – уволить Пилунского. По аналогии с сакраментальным «выгнать из гестапо за излишнюю жестокость».

Интересно, что, после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года, с полуострова в Киев сбежала огромная толпа негодяев, стравливавших между собой народы Крыма, но Пилунский с Качулой предпочли остаться жить с «оккупантами», залечь на дно и не отсвечивать, хотя обоих запросто можно было привлечь к ответственности за экстремизм, поскольку «Светлица» под руководством этих деятелей сочилась фашистским дерьмом и гноем в адрес русских крымчан.

С переездом в Киев агония «Крымской светлицы» продлилась ещё на несколько лет. От щедрот режима Порошенко бывший бандеровский «рупор» Крыма мог позволить себе содержать штат в семь человек и печатать еженедельно 2500 экземпляров газеты, расходившихся по киевским точкам реализации. В других городах и областях «светличники» предлагали всем желающим оформить годовую подписку за 150 гривен.

Судя по тому, как Щекун пускал задом шутихи, докладывая в восторженных тонах, что «после первого киевского выпуска возрождённой «Крымской светлицы» у газеты появилось десять подписчиков», это был единственный рекорд, достигнутый изданием за последние три года.

И вот, логический финал и ирония судьбы после 27 лет затянувшейся агонии – изгнанный отовсюду печатный орган украинских националистов издыхает на стульях холла «Национального центра Александра Довженко» в Киеве, лишённый финансирования, техники, архивов и малейшей перспективы.

Сдохни поскорее, газетка, ты много дряни вокруг себя разлила, давно заслужив свою позорную кончину…