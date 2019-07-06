Белоруссия накануне «политической вакханалии»

06.07.2019, Минск, Артём Агафонов

Отметив 3 июля свой День Независимости, приуроченный к годовщине освобождения Минска от гитлеровцев, Белоруссия вступает в традиционное летнее политическое межсезонье. Парламент ушел на каникулы, партии проводят летние тренинги для активистов, а политики – консультации, собираясь с силами для нового политического сезона. Сезона, который, еще не начавшись, получил от президента Лукашенко название «политической вакханалии».

Дата парламентских выборов еще не назначена и, если считать сроки по Избирательному кодексу, до них еще далеко. Но это Белоруссия. Поэтому, если Лукашенко сказал «в ноябре», – значит, не приходится сомневаться, что голосование состоится именно в этом месяце.

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И это будет только началом – за парламентскими выборами последуют президентские. А там уже маячит и референдум по новой Конституции.

О конституционной реформе в стране говорят уже давно, но в этом году заговорил сам Лукашенко. Причем, даже не как о деле решенном, а как об уже запущенном процессе. И совсем уже на горизонте, хоть и достаточно отчетливо, просматривается тот самый транзит власти, ради которого и имеет смысл менять Основной закон, серьезно урезая безграничные ныне полномочия главы государства.

В общем, совсем скоро в республике начнутся бурные политические процессы, из которых она может выйти, изменившись до неузнаваемости.

Посмотрим на политические расклады, имеющиеся в Белоруссии накануне выборов парламента, которому предстоит принять активное участие в будущих преобразованиях, попробуем предсказать состав этого парламента.

Парламент Белоруссии двухпалатный. Но Совет Республики, его верхняя палата, формируется по формуле 8х8. По восемь депутатов выдвигают областные и Минский городской совет, еще 8 – лично Лукашенко. В силу этого процесс получается кулуарный и в целом неинтересный, а политических сенсаций и оппозиционности от таких сенаторов приходится ожидать не больше, чем от Верховного Совета СССР времен дорогого Леонида Ильича.

Палата Представителей – уже интереснее. Выборы в нее проходят без всяких партийных списков, по старой доброй советской мажоритарке. При этом второй тур отсутствует в принципе, победитель получает все, даже если в абсолютных цифрах результат оказывается довольно скромным. И это положение иногда приводит к довольно интересным результатам.

Партийная система в Белоруссии находится в зачаточном состоянии. Иногда это состояние даже называют противозачаточным. И это – неудивительно, ведь за последние 20 лет в стране не было зарегистрировано ни одной новой партии.

Однако в последние месяцы для партийцев подул свежий ветер – власть проводит с оппозицией консультации о либерализации Закона «О политических партиях», а глава Центризбиркома Лидия Ермошина, которая тоже просто так ничего не говорит, начала упоминать о возможности голосования по партийным спискам. Но это уже в любом случае будет позже. Этой осенью парламент выберут по привычной модели.

При общей неразвитости партийной системы неудивительно, что партийцев среди депутатов нынешнего созыва немного. Но большинство из них принадлежат к партии номенклатуры. В депутатские кресла они пересели из кресел чиновников и топ-менеджеров предприятий государственной формы собственности. И это большинство в основном состоит в общественном объединении «Белая Русь». Это такой зародыш партии власти, который так долго был зародышем, что партией уже может не стать. По крайней мере, пока все разговоры об этом заканчивались ничем. Да и репутация у нее неоднозначная – слишком высока концентрация чиновников, слишком много формализма и слишком мало идеологической конкретики, кроме печально известного «колебания вместе с генеральной линией», в качестве ориентира которой выступает сам президент.

Есть еще Белорусский республиканский союз молодежи, БРСМ – это такой младший брат «Белой Руси», хорошо выполняющий только одну роль – социального лифта для молодых карьеристов во взрослую жизнь.

Из самих политических партий в парламенте представлены либерал-демократы, коммунисты, Патриотическая партия, Республиканская партия труда и справедливости, а также внесистемная оппозиционная либералка Анна Канопацкая из Объединенной гражданской партии.

Возможно, кого-то и забыл, но в стране есть партии, о существовании которых рядовой избиратель может узнать лишь прочитав на избирательном участке биографические данные о кандидате. По сути, они представляют все ту же «партию номенклатуры».

Патриотическая партия – тоже из таких, однако имеет узнаваемого лидера – руководителя белорусского казачества Николая Улаховича, участвовавшего в президентских выборах 2016 года.

Коммунисты из провластной КПБ – по сути та же номенклатура, демонстрирующая лояльность власти даже тогда, когда настоящие идейные коммунисты бы взвыли. При этом в партии хватает и таких идейных коммунистов, но к руководству их, увы, не пускают.

Есть еще одна коммунистическая партия – «Справедливый мир». Она всегда была в оппозиции Лукашенко, но в свое время сделала много ошибок, сотрудничая с правыми прозападными либералами и националистами. В партии есть серьезные разногласия по внешней политике – есть как прозападные, так и пророссийские лидеры, хотя курс на Москву на недавнем съезде был утвержден в качестве официальной позиции партии. Шансы на прохождение в парламент – минимальны.

Республиканская партия труда и справедливости тоже старается демонстрировать лояльность, но это – самостоятельная левая партия, близкая к «Справедливой России».

Самая интересная из парламентских партий – это Либерально-демократическая партия. Если сравнивать с российской политической кухней, она занимает примерно то же место, что и ЛДПР. Причем уже известно, что накануне выборов партия обновит свое руководство, а на место опытного, но не столь заметного в публичном пространстве Сергея Гайдукевича придет его сын Олег, обладатель яркой харизмы и завсегдатай всех политических телешоу Белоруссии.

Последние две партии можно рассматривать в качестве самых пророссийских. Так, лидер РПТС Василий Заднепряный даже признал российский статус Крыма.

Однако сильных независимых от власти пророссийских организованных сил в Белоруссии нет. Тут вопросы к самой России, которая за последние 25 лет не приняла практически ничего не только для нейтрализации влияния западных «доброжелателей» на белорусскую политику, но не создала никаких структур, способных конкурировать с агентами западного влияния.

Теперь пройдемся по прозападной оппозиции. Она в Белоруссии представлена целым рядом небольших и, как правило, нищих националистических, либеральных (с сильным националистическим уклоном) и даже социал-демократических (тоже не без националистических пунктиков). Резкий крен в сторону националистического популизма начался после 2014 года, когда русофобия стала непременным условием заграничных спонсоров.

Из всех политиков подобного толка в парламенте представлены двое – член либеральной Объединенной гражданской партии Анна Канопацкая, и ярая националистка Елена Анисим, возглавляющая «Общество белорусского языка» и заработавшая свой политический капитал продвижением «защиты белорусской мовы», которая у нее обязательно связана с дискриминацией русскоязычных. Прославилась, в частности, тем, что поставила знак равенства между белорусскими партизанами и басаевскими бандитами. Кстати, Анисим уже заявила о намерении баллотироваться в президенты. И, скорее всего, баллотироваться будет.

Обе оппозиционные депутатки удобны для власти. Серьезного влияния на принятие решений они не имеют, зато прекрасно демонстрируют Западу шаги по демократизации белорусской политики, а России – недоговороспособных белорусских оппозиционеров, с которыми, в случае чего, придется иметь дело.

Канопацкая может пойти и на новый срок, а шансы Анисим все-таки призрачны. После того, что она наговорила, любому ее конкуренту достаточно показать избирателям цитатник кандидата, чтобы обнулить ее рейтинг.

Но на место Анисим вполне могут прийти несколько ее коллег. Власть даже может подыграть таким оппозиционерам, выставив несколько кандидатов на округ, чтобы «размазать» голоса.

Оппозиционеры уже начали готовиться, бороться за оскудевший западный денежный поток и снисхождение власти одновременно. Дошло до того, что председатель партии БНФ Григорий Костусев неожиданно засветился на гей-параде в Вильнюсе. Партия, вообще-то весьма консервативная в таких вопросах, отнеслась к такому шагу без понимания. Зато шансы на депутатство «Дядька Рыгор» повысил. Одним продемонстрировал приверженность «европейским ценностям», а другим – игру в поддавки, ход на заведомо проигрышное политическое поле.

В этот раз белорусские парламентские выборы обещают быть непривычно эмоциональными и интересными – ведь тот, кто выигрывает в первом туре «политической вакханалии», может получить заметные бонусы в дальнейших, когда и роль партий может заметно вырасти, и сама партийная система будет перекраиваться.