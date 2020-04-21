21.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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«Бандеровское подполье» призывает к объединению с Россией




Украина пора менять внешнеполитические ориентиры, налаживать и углублять взаимоотношения с Белоруссией и Россией.

Об этом в интервью, опубликованном «Комсомольской правдой», заявила бывший советник президента Украины Виктора Януковича, депутат ВР VII созыва Анна Герман.

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Она призвала не обращать внимание, на недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, который хочет взять под контроль границу ЛДНР, а потом провести выборы, что противоречит алгоритму, прописанному в Минских соглашениях.

«Вы знаете, мне жаль очень это говорить, но слова нашего президента уже девальвированы очень сильно, больше, чем гривна в Украине. К сожалению, столько заявлений, и таких разных, таких нелогичных, было сделано, это подорвало доверие к тем людям, которые пришли к власти. Уже никто не обращает внимания на эти заявления», – сказала Герман.

Он считает, что нужно проводить новую внутреннюю и внешнюю политику и возвращаться к многовекторности.

«И нужно делать все, чтобы у нас с партнерами были хорошие отношения. Потому что когда я слышу о том, что Украина выступает за введение санкций против Белоруссии, то я думаю: слушайте, друзья, зима же недалеко, и может так случиться, что нам нужна будет помощь наших соседей. Может, нам сейчас стоит подумать об этом? С какими же мы глазами пойдем к той же Белоруссии за помощью, если мы сегодня говорим о санкциях против нее?», – недоумевает политик.

По ее убеждению, Украина также должна искать пути урегулирования отношений с Россией.

«Времена такие идут, что нашим народам нужно думать об объединении. Только вместе мы сможем выживать, как в семье, когда в трудные времена выживали многодетные, где было много сил. Если бессмысленно продолжим идти по навязанному нам пути противостояния с соседями, будет только хуже», – резюмировала Герман.

Примечательно, что будучи членом Партии регионов, считавшейся в той или иной мере выразителем интересов Юго-Востока, уроженка Галичины Анна Герман не скрывала симпатий к лидерам украинских националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу, за что ее даже называли «бандеровским подпольем» регионалов». Но в итоге Герман, по сути, оказалась более пророссийской, чем ряд ее бывших коллег по партии, многие из которых после майдана-2014 стали спонсорами карательных батальонов и проводниками русофобской политики.

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