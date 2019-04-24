Бандерштадт залихорадило после победы Зеленского

24.04.2019, Киев, Ольга Козаченко

СБУ устанавливает организаторов опроса опроса об отделении Львовской области от Украины.

Об этом говорится на странице управления СБУ по Львовской области в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Управлением Службы безопасности Украины во Львовской области проводится проверка по факту распространения в сети Интернет провокационного «опроса», в котором говорится о «перспективах региона» вроде «отдельного независимого государства» или «присоединения к другому государству», – говорится в сообщении.

Также утверждается, что упомянутый опрос содержит признаки состава преступления, предусмотренного статьей 110 УК Украины. СБУ пытается установить всех причастных к организации опроса и привлечь их к ответственности.

«С учетом приобретенного спецслужбой опыта выявления и блокирования фактов деятельности российских спецслужб против Украины, в т.ч. направленных на дестабилизацию общественно-политической ситуации в нашей стране, призываем жителей региона не поддаваться на провокации и не способствовать распространению указанного «опроса», который является очевидным элементом вражеской пропаганды», – призывают в СБУ.

Отметим, что Львовская область оказалась единственной, где на последних выборах победил действующий президент Порошенко. После победы Владимира Зеленского во Львове объявили, что к власти идут пророссийские и просоветские силы, вместе с которыми придет и «пропутинская Россия».