Бандформирование Семенченко серьезно влипло

26.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские спецслужбы обнародовали доказательства по делу о незаконной продаже военных товаров из РФ против бывшего депутата Рады, экс-командира карательного батальона «Донбасс» Семена Семенченко и его подельника Евгения Шевченко, известного как «внештатный агент НАБУ».

Соответствующую информацию предоставили на спецбрифинге с участием представители СБУ и офиса Генпрокурора Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии спецслужб, Семенченко с подельниками ввозили вне таможенного контроля военные запчасти и товары двойного назначения из РФ, которые впоследствии продавали украинским государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.

В ходе брифинга были предоставлены аудиозаписи разговоров одного из организаторов схемы поставок военных товаров из России, а также обнародована переписка фигурантов дела в Telegram.

«Установленные Службой факты незаконной поставки оружия из РФ свидетельствуют об отсутствии у организаторов схемы любого желания укрепить обороноспособность нашего государства. Речь идет исключительно о частных мотивы. Полученные данные полностью развеивают миф, что отдельные лица якобы помогали государству», – заявил начальник Второго Управления СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Константин Невмержицкий.

«Они закупали эту группу товаров (клистроны, которые используются для запуска ракет зенитно-ракетного комплекса С300, – ред.) По цене в 30 тыс. Долларов, а продавали оборонным предприятиям – по 200 тыс. Долларов», – сообщил представитель спецслужбы.

По его словам, подозреваемые закупали клистроны, которые используются для запуска ракет ЗРК С300 по цене 30 тысяч долларов, а продавали оборонным предприятиям по 200 тысяч долларов.

«То есть мы видим, что о помощи и отстаивания государственных интересов здесь речь не идет», – добавил Невмержицкий.

При этом участники брифинга подчеркнули, что сегодня в качестве примера была обнародована одна малая часть огромной доказательной базы, которая собиралась с лета 2019 года.

В свою очередь представитель Генпрокуратуры Ян Стрелюк заверил, что следствие и неглавные следственно-розыскные действия были проведены в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством и под судебным контролем.

Отметим, помимо вышеизложенных обвинений, фигурантам дела вменяется организация деятельности ЧВК, которая под Киевом содержала лагерь тренировки наёмников, в том числе и для переброски за границу.