Бандитское прошлое Кличко взяло верх

12.08.2019, Дюссельдорф, Владимир Гладков

Многие идейные сторонники Майдана сильно разочаровались в мэре Киева Виталии Кличко, который оказался не волевым спортсменом с европейским мировоззрением, а дорвавшимся до кормушки экс-рэкетиром из 90-х.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил бывший народный депутат Верховной Рады Александр Онищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все надеялись, что Кличко – человек с западным мировоззрением, прожил какую-то часть жизни в Германии, знаком с многими германскими бизнесменами, и мировоззрение у него немецкое, или ещё какое-то.

А он оказался обычным проходимцем, коррупционером. Сел на бюджет и начал дерибанить. Я думаю, сейчас по всем этим расследованием, вскроется, как они это всё дерибанили», – сказал он.

Также экс-нардеп рассказал, как Владимир Кличко нанимал киллеров для убийства экс-замглавы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрея Портнова, однако, когда покушение провалилось, мэр Киева заставил исполнителей замолчать навсегда.

«Более того, я вам расскажу, была история, когда Кличко нанимал убийц, чтобы убили Портнова. Их арестовали, задержали и возбудили уголовное дело. Есть даже дело, где этот киллер, который хотел убить Портнова, давал показания, что он получил задание от Кличко, и его просто ликвидировали.

Поэтому Кличко не такой обычный и простой товарищ, как мы думали – спортсмен с европейским мировоззрением. То есть многое из того, что я узнал о нём, и как он себя вёл в последнее время, действительно показывает на то, что это самый настоящий негодяй», – добавил Онищенко.