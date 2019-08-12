«Союз добровольцев Донбасса» подтвердил возможность подавления майдана в Москве

12.08.2019, Москва, Владимир Гладков

В случае попытки совершения государственного переворота в ходе либеральных акций протеста в Москве, воевавшие в Донбассе российские добровольцы встанут на защиту своего государства и жестко пресекут беспорядки.

Об этом в интервью «Anna News» заявил глава «Союза добровольцев Донбасса», первый председатель Совета министров ДНР Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Такая возможность есть. Чем она обусловлена? Только одним. Мы понимаем, что у нас серьезный профессиональный противник, и в какой-то момент может внезапно случиться, что власть не удержит ситуацию.

Что это будет обозначать? Это будет обозначать, что нынешние митингующие, протестанты и все прочие замечательные люди, которые ходят на митинги, выйдут за рамки правовой ситуации. Это будет обозначать, что власть или рухнет, или начнет рушится, и будет обозначать, что в России перестанет существовать нынешний конституционный порядок, начнется революция и, фактически, гражданская война.

Тогда, конечно, мы вправе «вступить в игру». Сейчас – не вправе. В ближайшее время, надеюсь, ничего похожего не произойдет.

Но исключать для нас весьма негативные возможности, что придется вступить в эту историю, мы, к сожалению, не можем. Надо исходить из того, что возможны и худшие сценарии, не только лучшие, но и худшие сценарии развития событий, поэтому исключать этого мы не в состоянии.

Тогда надо мальчикам в розово-голубых штанах, которые выходят на митинги, очень сильно побеспокоиться за собственную сохранность. Мы не полиция, мы не будем никого бить дубинками, и сейчас в роли титушек мы выступать никак не готовы. Мы не помощники полицейских, но если наступит ситуация, в которой не действует право и законность, то тогда мы будем считать, что наши руки развязаны, и будем поступать с теми, кто ввергает Россию в пучину гражданской войны, как с врагами, так, как привыкли поступать.

Будем не как-то давить их или пытаться перевоспитать, будем поступать с ними, как привыкли поступать с противниками, и тогда им следует поберечься, побеспокоиться за собственную жизнь и подумать о том, что их реальные руководители не понесут ответственности, к сожалению», – сказал Бородай.

При этом он отметил, что организация не станет принимать чью-либо сторону и заниматься разгоном протестующих, пока правоохранительные органы контролируют ситуацию в российской столице.

«Мы общественная организация и, соответственно, пока ситуация находится в правовом, юридическом, конституционном поле, мы никак участвовать в этих процессах не можем.

Ко мне, как к главе «Союза добровольцев Донбасса», естественно, никакие представители власти с такими предложениями не обращались. Они и не могут обращаться, тем более, что на сегодняшний день ситуация вполне контролируется и правоохранительными структурами, и специальными службами Российской Федерации, и дай Бог, чтобы так и оставалось», – резюмировал бывший глава правительства ДНР.