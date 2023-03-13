Банк, который лопнул. Чем грозит мировой экономике крупнейшее с 2008 года банкротство в США

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Пока на постсоветской периферии майданят или воюют, в самом центре мировой капиталистической системы – США – начало изрядно лихорадить нерв экономики, то есть финансовую систему.

Первым тревожным звоночком стало неожиданное для всех банкротство ориентированного на стартапы шестнадцатого по величине банка Штатов Silicon Valley Bank (SVB), закрытого на прошлой неделе калифорнийским департаментом финансовой защиты и инноваций.

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Аналитики рынка с тревогой отмечают, что банкротство SVB стало крупнейшим со времен ипотечного кризиса 2008 года. Сейчас все гадают, перерастут ли локальные проблемы отдельно взятого финучреждения в очередной эффект домино, под завалами которого будут похоронены другие ведущие банки США.

Подогревает эти апокалиптические настроения тот факт, что SVB стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. При этом 87% вкладов банка-банкрота не были застрахованы, так что вкладчикам придется изрядно попотеть, чтобы вернуть свои деньги.

Крах подкрался к SVB как тать в ночи, заняв менее чем двое суток. 9 марта банк объявил, что для компенсации потерь от неудачной операции своих менеджеров с ценными бумагами выпустит дополнительные акции на $2,25 млрд. В ответ вкладчики начали забирать свои доллары, и уже через день регулятор объявил о банкротстве.

Затем наступила пора разбора полетов. В адрес рейтинговых агентств и финрегулятора посыпались обвинения в халатности: мол прозевали критические симптомы, когда, не поднимая тревогу вплоть до конца февраля – когда уже многим инсайдерам стало понятно, что SVB стоит в шаге от банкротства.

А затем выяснились еще более пикантные подробности. Оказалось, что руководство банка, зная о приближении плачевного финала, заранее подстраховалось, обеспечив себя «золотыми парашютами» за счет экстренной распродажи активов, в то время как рядовые вкладчики и инвесторы остались с носом. Один только гендиректор Silicon Valley Bank Грег Беккер продал акции компании на 3,6 миллиона долларов менее чем за две недели до банкротства. В общем, налицо классический «трест который лопнул».

Последствия экстренного ухода с рынка одного из системных банков не заставили себя долго ждать. И хотя гигантам Уолл-Стрит из первой пятерки пока ничего не грозит, однако паника с выводом средств вкладчиков уже затронула банки помельче, такие, как нью-йоркский Signature Bank с активами 115 миллиардов. В воскресенье он был закрыт регулятором «из-за распространения беспокойства в финансовом секторе».

Вслед за обрушением Silicon Valley Bank начали сыпаться акции и региональных банков (Western Alliance Bancorp, Pacwest Bancorp). Все они, как и пошедшие ко дну коллеги, активно инвестировали в облигации и ипотечные бумаги.

Еще один крупный региональный банк – First Republic Bank – судя по опасениям экспертов, стоит вторым на очереди на выход с рынка. На выходных его акции упали на 50% (хотя перед закрытием торгов падение составляло 15%). Как и у SVB, у First Republic Bank большая разница между справедливой рыночной (оценочной) и балансовой (фактической) стоимостью активов, что повышает риск банкротства.

Последствия банкопада уже ощутили компании в Калифорнии – от стартапов до винодельческих фирм и голливудских продакшн. Деловая пресса опасается, что цепная реакция банкротств может похоронить многие мелкие бизнесы, у которых нет подушки безопасности на случай подобных кризисов.

Администрация Байдена ненадолго отвлеклась от увлекательного процесса военной накачки Украины и вынужденно занялась спасением собственной банковской сферы. Как пишет Washington Post, Белый Дом объявил о чрезвычайном вмешательстве, направленном на предотвращение кризиса на финансовых рынках.

В минувшее воскресенье у Байдена заверили, что все вкладчики SVB получат доступ ко всем своим деньгам уже сегодня, то есть в понедельник 13 марта. Было обещано распространение государственной защиты на вкладчиков еще одного проблемного банка – упомянутого выше Signature Bank of New York.

Кроме того, ФРС объявила о создании кредитного фонда, призванного защитить банки от финансовых рисков, вызванных крахом SVB. Примечательно, что представители ФРС уклонились от озвучивания конкретного размера этой кредитной программы. Остается надеяться, что она будет достаточной для удовлетворения потенциальных запросов на триллионы долларов.

Ситуацию усугубляет общее неважное состояние банковской сферы в Штатах. И хотя назвать это системным кризисом пока нельзя, но недомоганием – вполне.

Американские банки имеют сейчас более 620 миллиардов долларов нереализованных убытков (речь идет в первую очередь об активах в банковских резервах, которые снизились в цене, но еще не были проданы, а значит, могут приводить к будущим банкротствам банков).

Оптимисты успокаивают: мол, маловероятно, чтобы все эти деривативы оказались «мусорными», так что повторения 2008 года во всей его полноте ждать не стоит. Пессимисты же стараются подстраховаться, вовремя сбыть потенциально токсичные ценные бумаги.

Тем временем, «финансовый насморк» вышел за пределы одних только Штатов, грозя мировой экономике очередной пандемией. Стартапы в Британии и странах Северной Европы потеряли 30 миллиардов фунтов, которые хранились в SVB. Банк Англии ужом вертится в поисках средств на компенсацию хотя бы части потерянного, дабы не допустить лавины банкротств. На грани разорения оказались и пятьсот стартапов в Израиле.

Аналитики твердят, что это только цветочки. Впрочем, опыт подсказывает, что в таких делах лучше быть пессимистом. В финале ты либо окажешься прав, либо будешь приятно удивлен, если выяснится, что глаза у всеобщего страха чересчур велики.

Что же до судьбы лопнувшего SVB, то американское правительство решило его не спасать, а продать с аукциона. Если же продажа не состоится из-за отсутствия интереса потенциальных покупателей, то вкладчикам обещают возместить не гарантированные 250 тысяч долларов, а полные суммы вкладов.

Пока же эта история еще не дописана и не исключено, нынешние потери далеко не последние и не самые крупные. Стоит ожидать переоценки рисков во всей финансовой системе США.

Для нас же, как и для остального мира, это очередное подтверждение известной истины, что построенная на спекулятивном фундаменте и оторванная от реального производства финансовая система крайне уязвима к малейшим рискам и в любой момент эта сверкающая карета высоких биржевых котировок и отличных кредитных рейтингов может превратиться в тыкву банкротства и нищеты.

Увы, Россия, как один из важных кирпичиков глобальной финансовой пирамиды, не застрахована от негативного влияния подобных историй на собственную экономику. Противоречия в мировой экономике нарастают, вместе с перспективой их разрешения военным путем.

Отгороженным от всего мира островком стабильности посреди бушующих волн мирового кризиса мы точно не станем, особенно если американские кризисные горки раскачаются до такой степени, что это затронет и наших ближайших экономических партнеров, таких как Турция или Китай.

Так что стоит на всякий случай пристегнуть ремни.