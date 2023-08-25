Банковская система Молдовы перестала работать в интересах своих граждан

Алексей Логофет.  
25.08.2023 13:25
  (Мск) , Кишинев
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Дзен, Молдова, Политика, Финансы


Власть в Молдове, контролируемая партией «Действие и солидарность», работает в интересах банков, полностью принадлежащих иностранцам, и принимает законы, наносящие вред гражданам Республики Молдова.

Это заявил депутат парламента Республики Молдовы Адриан Албу, выдвинутый Партией социалистов в качестве кандидата в мэры Кишинёва.

Власть в Молдове, контролируемая партией «Действие и солидарность», работает в интересах банков, полностью принадлежащих...

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Так политик прокомментировал принятие правящей партией закона, согласно которому обменять любую сумму иностранной валюты можно будет только при предъявлении удостоверения личности.

По его словам, это приведёт к ликвидации всех валютных касс и перенаправлению потоков иностранной валюты в банки.

«А молдаване, которые работают за границей и привозят деньги домой, должны будут объяснять, откуда они их взяли, и если они работали нелегально, у них могут возникнуть проблемы с обменом», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул:

«Вся банковская система Молдовы контролируется Западом. Наши валютные резервы хранятся в США под мизерным процентом – чуть более 0%».

При этом, по его словам, жителей Молдовы вынуждают брать иностранные кредиты под высокие проценты. Велики и процентные ставки, по которым кредиты предлагаются молдавским гражданам, внутри страны.

«В этой ситуации граждане задаются вопросом: на кого работает нынешняя власть – на Молдову и молдаван или на Запад?» – резюмировал депутат парламента.

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