Банкротство крупного банка США ещё не говорит о крахе финансовой системы – американист

Владимир Гладков.  
18.03.2023 18:46
  (Мск) , Москва
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Дзен, США, Финансы


Банкротство крупного американского банка «Silicon Valley Bank», который занимался крайне рисковой отраслью, ещё не позволяет говорить, что в США начался «жесточайший финансовый кризис», как в 2008 году.

Об этом в эфире интернет-канала «Вольная улица» заявил американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Банкротство крупного американского банка «Silicon Valley Bank», который занимался крайне рисковой отраслью, ещё не...

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«Пока что слишком рано говорить, что это более серьёзный кризис, чем в 2008 году. Конечно, крайне неприятно, это очень большой банк, 16-й по размеру. А ведь банков в США сотни.

Чем он был известен – он специализировался на стартапах. А это очень рисковый бизнес. Ведь в лучшем случае только каждый десятый стартап может «выстрелить», если не каждый двадцатый.

Вы посмотрите и на нашу страну, как много стартапов начиналось в те богатые времена, когда нефть была дорогой. Мои коллеги уходили в бизнес, а через несколько лет оказывалось, что ничего не получилось. А если ты банк, и финансируешь эти стартапы, то это ещё более рисковое дело», – сказал Домрин.

В качестве примера он примёл фармацевтическую отрасль, в развитие которой вкладываются миллиарды, но только единицы из разрабатываемых лекарств становятся окупаемыми.

«Рисковый бизнес, не получилось. Но это не тот случай, когда можно было бы уже сейчас, в середине марта, говорить, что это костяшки от домино, которые повлекут за собой «эффект домино». Пока ещё этого не произошло. Угроза такая есть, но нагнетать обстановку пока не стоит», – подытожил эксперт.

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