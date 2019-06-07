Банкроты из «Самопомощи» советуют Зеленскому, что ему делать с Донбассом

07.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский президент Владимир Зеленский должен прекратить переговоры в Минске между представителями Украины и республик Донбасса, так как это приводит к их легитимизации.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила депутат от фракции «Самопомощь» Елена Сотник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каким образом президент собирается принести мир на землю Украины до сих пор является непонятным, потому что так называемый минский формат, который сейчас реанимируют, и карта Украины в минском формате, является скрытой, как это когда-то было при Петре Алексеевиче Порошенко. Я призываю господина Зеленского изменить в этом плане тактику и максимально советоваться с обществом по поводу возможных действий и переговоров.

Также я хочу аргументировать вопрос невозможности вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО по одной простой причине: по нашему международному опыту, почти все союзники России говорили в один голос, что в Украине нет войны, нет России-агрессора, а есть исключительно внутренний конфликт. Так вот, прямые переговоры с ОРДЛО – это как раз легитимация этой мысли. Мы не можем этого допустить», – сказала она.

При этом, по мнению нардепа, украинский президент должен заменить минские переговоры «нормандским форматом» с участием западных лидеров, которые, между тем, не имеют прямого отношения к происходящему в Донбассе.

«Зеленский должен настаивать на перезагрузке «нормандского формата», говорить с Великобританией, США, Польшей по поводу участия в «нормандском формате» на высшем уровне и перевода всех переговоров из абсолютно нелегитимного, на сегодняшний день, Минска на официальную платформу «нормандского формата», – считает Сотник.

Напомним, согласно свежей социологии группы «Рейтинг» партия «Самопомощь» не преодолевает пятипроцентный барьер и не пропадает в следующий состав парламента, а значит, уже через несколько месяцев не будет определять политику страны, в том числе и в плане переговоров в Минске.