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08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Д.Б., Дзен, Крым, Украина
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«Баста не прав, я за целостность Украины» – дочь киевского судьи дала заднюю

Новости УкраиныСудейская дочь Анастасия Константинова, которая накануне заявила, что травля российских артистов привела к тому,...

Судейская дочь Анастасия Константинова, которая накануне заявила, что травля российских артистов привела к тому, что в «дикую» Украину никто не хочет ехать, а Крым давно «про##ан», записала новое видеообращение – уже с извинениями, очевидно, испугавшись гневной реакции националистов.

При этом заметно, что девушка зачитывает готовый текст, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она назвала своё вызвавшее «оправданный гнев» предыдущее высказывание «неправильным» и попросила прощения у украинцев. Девушка заявила, что её эмоциональная позиция была связана с личными симпатиями к творчеству российского исполнителя Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом «Баста», однако она не была осведомлена о его политических взглядах.

«Если он действительно поддерживает аннексию Крыма, то я не разделяю этого. Также хочу извиниться за свою грубую форму в отношении украинских граждан, которые защищают свою территорию и отстаивают интересы территориальной целостности. В детстве я очень любила отдыхать в Крыму, как и многие, и поэтому мне очень жаль, что сейчас эта земля временно оккупирована», – оправдывалась Константинова.

Она добавила, что осознаёт, какой позор причинила своей украинской семье «порядочных юристов», и готова нести ответственность за сказанное.

«Я являюсь патриотом своей страны, я родилась здесь и выросла, я уважаю людей, которые защищают свою страну, я за целостность Украины, и я действительно хочу ей единства и процветания», – заключила Анастасия Константинова.

Искренность видеообращения подставил под сомнение украинский нацист-убийца Сергей Стерненко, который ранее заявлял, что высказывание девушки тянет на статью.


«Там дочь судьи Константиновой уже прощения записывает. Говорит, что Крым оккупирован, и ей очень жаль, что она опозорила семью юристов. Видимо, Настя таки хочет стать потом судьёй, чтобы отправлять таких, как мы, в тюрьмы», – написал Стерненко у себя в Facebook.

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