Басурин: «Число «серых зон» неумолимо сокращается»

04.11.2021 08:55 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Украинские формирования смогли захватить село Старомарьевка, поскольку в нем не было военных ДНР, соблюдающих Минские соглашения и не занимающих нейтральную территорию.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Известиям» заявил заместитель начальника народной милиции ДНР Эдуард Басурин, отвечая на вопрос, почему украинские вооруженные формирования сумели войти в село.

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«Потому что никто не мог им воспрепятствовать, по той причине, что наших военных в Старомарьевке нет и быть не может, это прописано в Минских соглашениях. Отмечу, однако, что это не первое вероломное занятие ВФУ нейтральной территории за последние семь лет. Это они делали и раньше. Число «серых» зон неумолимо сокращается», – сказал Басурин.

Тем не менее он считает, что о военном решении вопроса говорить не стоит.

«Приведу свежий пример: 2 ноября артиллерия противника обстреляла северную окраину Донецка, под огонь попал пятиэтажный дом, к слову, только недавно отремонтированный. Я выехал на место, и жительница дома спросила меня: «Почему вы не пресекли обстрел ответным ударом?» Я ответил: «Тогда могла бы завязаться артиллерийская дуэль и, возможно, были бы человеческие жертвы, не говоря о дополнительных разрушениях. Мы не можем этого позволить, здесь живут люди!» Так и в Старомарьевке: если мы начнем отбивать село — пострадают свои», – объяснил Басурин.

По его словам, единственный эффективный метод — это переговоры.

«Договоренности о межпозиционных пространствах прописаны в Минских соглашениях, — добавил Эдуард Басурин. — Если они не соблюдаются — необходимо выработать и задокументировать четкие наказания за их нарушение. Чтобы предотвращать впоследствии появление подобных очагов, способных, к слову, выступить как повод к широкомасштабным боевым действиям.