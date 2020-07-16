Басурин объяснил командованию ВСУ, как избежать жертв среди украинских военнослужащих

16.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Украинскому правительству и военным стоило бы попытаться посмотреть в глаза тем людям в Донбассе, по которым они стреляют, а пока на любой огонь со стороны ВСУ защитники республики будут давать адекватный ответ.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас показывали Александровку, это черта Донецка. Нюанс даже в чём: «образовалась» мина, вроде бы двое гражданских пострадало, а если бы мина прилетела метров на 7 в этот дом, то у нас бы убило женщину и троих детей. Там, где взорвалось в теплице, погибло бы пять человек, буквально, то же самое – если бы на 5-7 метров прилетела мина в другую сторону.

Обстрелы как были, так и есть. Артиллерию, запрещённую Минскими соглашениями, 122-ю применяют, миномёты 120-е, 82-е, 60-ки применяют. Если за неделю то, что у нас упало, это я не говорю за Луганск, 55 снарядов, мины – 320, 9 разрушений. Мы должны реагировать на то, что происходит, и уничтожать огневые точки, с которых стреляют, и страдают наши люди. За это время было убито двое украинских военных, восемь получили ранения.

Я хотел бы обратиться к украинской стороне: вы задумайтесь перед тем, как будете стрелять по нам, потому что мы вынуждены защищать своих людей, и мы будем адекватно реагировать на все угрозы по отношению к нашему населению», – заявил Басурин.

«Люди не реагируют на все высказывания с украинской стороны (о необходимости выхода из Минских соглашений – ред.) Жизнь продолжается. Такой нет большой реакции, как, допустим, в 2015 году, когда люди собирались, обращались в миссию ОБСЕ с требованием прекратить стрельбу. Сейчас такого нет. Идёт планомерная жизнь, люди получают российское гражданство», – рассказал представитель ДНР.

«Мне бы очень хотелось, чтобы или украинское правительство, или украинские военные пришли и посмотрели в глаза тем людям, по которым они стреляют. Я общался с этими ранеными вчера – с одной стороны у них есть оптимизм, а с другой – ну, всё-таки это страшно.

Женщина получила ранения из-за того, что пыталась спрятать свой домашний скот, который помогает ей выживать в это тяжёлое время. Та же теплица: начал созревать урожай, дети просили что-то сорвать, хозяйка рассказывала, они говорят: давай потерпим несколько дней, будет более качественный продукт – теперь этого вообще ничего нету. И это самое страшное. А украинские военные не хотят смотреть в глаза тем жертвам, по которым они стреляют», – подчеркнул Басурин.

«И врут о том, что вы тоже обстреливаете мирные города и сёла, но ни одного кадра нет, – отметил телеведущий Евгений Попов. – Мы сейчас видели обстрел ДНР, там всё понятно, люди об этом говорят, а с украинской стороны ни одного кадра разрушенных мирных построек нет».

«Хотел бы добавить, что мы отвечаем в ответ, адекватные действия с нашей стороны. Если по нам никто стрелять не будет, с украинской стороны не будет погибших и раненых. Пусть они на это внимание обратят», – заключил Эдуард Басурин.