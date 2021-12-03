Басурин: Снайпер ВСУ подстрелили инвалида без ноги. Ему ампутировали вторую

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Новости Украины

В результате устроенного ВСУ обстрела жителей Донбасса за несколько дней пострадали несколько человек как в ЛДНР, так и на подконтрольной Киеву территории.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вооруженные формирования Украины продолжают минировать территорию вблизи населенных пунктов, расположенных у линии боевого соприкосновения, подвергая опасности мирных жителей», – сказал он.

Так, жители подконтрольного Киеву населённого пункта Новотроицкое оказались вынуждены самостоятельно устанавливать знаки минной опасности возле пункта пропуска, возле которого сапёры ВСУ установили минное поле без опознавательных знаков.

По словам Басурина, жители Донбасса регулярно страдают от беспорядочной установки минных заграждений ВСУ. Так, 1 декабря на окраине Марьинки на противопехотной мине подорвался гражданский автомобиль.

«Нам достоверно известно, что подрыв автомобиля произошел вблизи взводного опорного пункта 2 батальона 54 бригады, территория вокруг которого была полностью заминирована. Также нам известно, что пострадавший является приемщиком металлолома, которому украинские военные регулярно сдавали элементы разобранных металлоконструкций, похищенных с оставленных мирными жителями домов», – сказал офицер.

Кроме того, украинские каратели продолжают целенаправленный террор мирного населения Донбасса. Так, 30 ноября снайпером ВСУ был ранен житель Донецка – инвалид, даже издали не похожий на военнослужащего.

«Важно отметить, что в оптический прицел снайпер-профессионал прекрасно видел, что стреляет не в военнослужащего Народной милиции, а в гражданского человека, который к тому же являлся инвалидом, потерявшим ногу при подрыве в 2015 году. Украинский снайпер целенаправленно прострелил мужчине здоровую ногу, которую врачам, к сожалению, пришлось ампутировать», – резюмировал Басурин.