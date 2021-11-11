Пушилин: 140 тысяч жителей Донбасса подвергаются прямому террору ВСУ

Пушилин: 140 тысяч жителей Донбасса подвергаются прямому террору ВСУНовости Украины
Более ста тысяч жителей Донбасса, проживающих в прифронтовых посёлках, подвергаются регулярному террору со стороны ВСУ.
Об этом в интервью на канале «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прифронтовыми считаются 81 населённый пункт. Там проживает 140 тысяч граждан, 18 тысяч из них – это уже граждане РФ. И это люди, которые подвергаются обстрелам, агрессии и террору. Это нынешние реалии», – сказал он.
Денис Пушилин подчеркнул, что ДНР в одиночку не в состоянии в полной мере помочь этим людям.
«С учётом этого, этим людям нужна помощь и поддержка, и с учётом того, что здесь одно государство, одни общественные институты не справляются», – резюмировал глава государства.
Напомним, ранее в Донецке сообщили, что боевики ВСУ на подконтрольной территории Донбасса усилили террор против мирного населения.
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