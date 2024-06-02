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В ходе обмена пленными при посредничестве ОАЭ в минувшую пятницу в числе лиц, переданных Киеву, были иностранные наёмники. Об этом на канале «Ваши новости» заявил экс-спикер армии ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда происходил обмен военнопленных, и там принимали участие какие-то восточные страны, значит, были задействованы какие-то иностранцы. Просто поначалу это показывали, сейчас это не показывают».

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Украинская сторона, как правило, на обмен требует боевиков нацбатов, при условии, что РФ закрывает возбужденные против них уголовные дела.

«Они постоянно выкручивают руки, процесс очень сложный», – сказал Басурин.

При состоявшемся три месяца назад обмене Киеву также передавались террористы запрещённого «Азова».

«Были бойцы из «Азова» в том числе. Поэтому там Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Турция. Или знаменитый обмен, который был 200 на 1. [Про Медведчука?] Да… Там же были командиры «Азова», – Абрамович, посредничество турок, ещё кто-то, кажется, Эмираты. Я к тому, что, если они там участвуют, значит, есть иностранцы. И часто бывают обмены, связанные даже не с деньгами, это спасти чьё-то имя, кто там оказался в виде наёмника. Тут же всё скрывается часто», – рассказал Басурин.

«Стоило Медведчука менять?» – уточнил ведущий.

«Нет. Предателя перевоспитать невозможно. Можно купить, но он всё равно предаст», – отрезал Басурин.