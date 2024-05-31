Долгожданный обмен пленными: формула Киева «всех на всех» идет лесом»

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Минобороны России сообщило о первом с февраля обмене пленными с Украиной. По данным ведомства, в Россию из плена вернулись 75 российских военнослужащих. Украине в свою очередь были переданы 75 военных ВСУ.

Помимо этого, Россия вернула 45 тел погибших российских военных, отдав Украине тела 212 солдат ВСУ.

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Посредничество гуманитарного характера при возвращении российских военнопленных оказали Объединенные Арабские Эмираты.

Российские пленные, вернувшиеся домой по последнему обмену.

Обмен приветствовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Она выразила надежду на то, что обмены будут происходить чаще. Ранее она заявляла, что обмены не происходят из-за надуманных требований, выдвигаемых Киевом. Требованием Украины было вычеркнуть из списков простых ВСУшников и включить националистов, попавших в плен еще на «Азовстали».

«Наконец-то. Ну и да, формула Киева «всех на всех» идет лесом», – радуется в своем тг-канале военкор Андрей Союстов.

«Горжусь нашей переговорной группой – Саралиев, Егоров, Черных, Лукьянцев. И, конечно, моими друзьями, которые помогают, составляют списки наших пленных, ищут ребят, постоянно на связи с родственниками, отвечают на один и тот же вопрос ежедневно), в поддержке к семьям наших бойцов – наши две Юли, Илона, Сулиман, Ксюха, Гаяр», – пишет волонтер Анастасия Кашеварова.

Муниципальный депутат из Санкт-Петербурга Федор Грудин напоминает, что вопрос с обменом гражданских продолжает оставаться нерешённым.

«Число людей сидящих в украинских тюрьмах за поддержку России перевалило за 10 тысяч, и за это время Россия получила только одного поэта Таксюра и то благодаря покойному мятежному Пригожину. На наши обращения по ситуации с ветераном Афганистана Юрием Чернышовым мы получаем отписки, хотя множество источников говорят о том, что у России больше пленных украинских военных, чем у Украины наших. Никакая арифметика не мешает начать выручать ещё и гражданских», – написал Грудин.

В украинском плену содержится по разным источникам более 500 российских военных, тогда как в российском количество украинцев уже превысило 10-тысячную отметку.