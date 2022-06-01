Батальон Ислямова признан террористической организацией

01.06.2022  15:58 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
Просмотров:
 
Дзен, Крым, Россия, Сюжет дня, Терроризм, Украина, экстремизм
Новости Украины

Верховный суд России признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией.

Иск по внесению незаконного вооруженного формирования в перечень экстремистских подала Генпрокуратура РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верховный суд России признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией. Иск по...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Суд удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры – признал террористической организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» и запретил ее деятельность на территории РФ», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Организатором незаконного вооруженного формирования является беглый экс-вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов. Оставив свой бизнес, в 2014 году Ислямов занялся контролем за перемещением грузов на территорию полуострова со стороны Украины. Для этого он сколотил банду из соплеменников, не желающих жить в российском Крыму.

Когда организация продуктовой блокады не принесла результат, а херсонские фермеры вместо уплаты мзды вываливали на обочину помидоры и арбузы, Ислямов со своими боевиками устроили подрыв электроопор на Мелитопольской линии подачи электричества в Крым. Только усилиями специалистов удалось избежать взрыва на Запорожской АЭС, которая внезапно потеряла объемы передачи электроэнергии.

Два месяца крымчане жили в режиме почасовой подачи электричества, пока со стороны Краснодарского края по дну Керченского пролива не проложили кабель с перекачкой 800 МВт в сутки. В регионе был введен режим ЧС.

Ислямов приговорен заочно к 19 годам заключения и компенсации ущерба в 1 миллиард рублей. Имущество Ислямова в РФ находится под арестом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть