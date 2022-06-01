Батальон Ислямова признан террористической организацией

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Новости Украины

Верховный суд России признал крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана террористической организацией.

Иск по внесению незаконного вооруженного формирования в перечень экстремистских подала Генпрокуратура РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Суд удовлетворил исковое заявление Генеральной прокуратуры – признал террористической организацию «Крымско-татарский добровольческий батальон им. Номана Челебиджихана» и запретил ее деятельность на территории РФ», – цитирует «Интерфакс» пресс-службу суда.

Организатором незаконного вооруженного формирования является беглый экс-вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов. Оставив свой бизнес, в 2014 году Ислямов занялся контролем за перемещением грузов на территорию полуострова со стороны Украины. Для этого он сколотил банду из соплеменников, не желающих жить в российском Крыму.

Когда организация продуктовой блокады не принесла результат, а херсонские фермеры вместо уплаты мзды вываливали на обочину помидоры и арбузы, Ислямов со своими боевиками устроили подрыв электроопор на Мелитопольской линии подачи электричества в Крым. Только усилиями специалистов удалось избежать взрыва на Запорожской АЭС, которая внезапно потеряла объемы передачи электроэнергии.

Два месяца крымчане жили в режиме почасовой подачи электричества, пока со стороны Краснодарского края по дну Керченского пролива не проложили кабель с перекачкой 800 МВт в сутки. В регионе был введен режим ЧС.

Ислямов приговорен заочно к 19 годам заключения и компенсации ущерба в 1 миллиард рублей. Имущество Ислямова в РФ находится под арестом.