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09.11.2021 16:30
(Мск), Москва,
Владимир Гладков
 
Военные преступления, Донбасс, Украина
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Применение «Байрактара» в Донбассе оказалось фейком – МИД ДНР

Новости УкраиныЗаявления Киева о применении в Донбассе турецкого беспилотника «Bayraktar» после проверки оказалось фейком. Об...

Заявления Киева о применении в Донбассе турецкого беспилотника «Bayraktar» после проверки оказалось фейком.

Об этом в интервью «РИА Новости» заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конкретный случай боевого применения «Байрактара» не подтвердился, пока, по имеющимся у нас данным, можно говорить о том, что все это фейк. Видео, которое распространил Генштаб ВСУ, где якобы с турецкого БПЛА уничтожаются наши позиции, по фактажу не совпадает с нашей информацией. Но в Киеве по каким-то причинам продолжают настойчиво об этом говорить», – сказала она.

Никонорова отметила, что Украина использовала турецкие беспилотники в Донбассе, но исключительно для наблюдения.

Однако, поскольку применение БПЛА запрещено Минскими соглашениями, признание Украиной их использования, да ещё и в боевых целях, можно расценивать как выход Киева из договорённостей.

«Это можно расценивать как прямой официальный выход украинской стороны из мер по усилению режима прекращения огня, бессрочного перемирия и в целом минского процесса», – добавила министр.

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