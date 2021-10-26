«Это был вопрос времени»: Украина применила на поражение в Донбассе турецкие «Байрактары»

26.10.2021 23:28 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинские подразделения в нарушение всех возможных договорённостей по прямому приказу главкома ВСУ применили на Донбассе турецкие ударные беспилотники «Байрактар», уничтожив одну гаубицу защитников Донбасса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил «волонтёр АТО» Роман Доник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Ну что, ударные дроны «Bayraktar» были впервые задействованы в уничтожении вражеской артиллерии. Несколько дней вражеские пропагандисты прокачивали истерию, что ВСУ нарушили минские договоренности и зашли на вражескую территорию. И сегодня с максимально возможной дальности (15+ км) обстреляли село Гранитное Донецкой области. Обычными средствами обнаружить батарею не смогли. Далеко», – написал он.

Отметим, имеется в виду ответный удар защитников Донбасса по позициям ВСУ под Гранитным после того, как украинские боевики заняли населённый пункт в Тельмановском районе ДНР и открыли артиллеристский огонь по райцентру.

«В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, был поднят БПЛА «Байрактар», была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка, – продолжал Доник. – В эту минуту. Расчеты других скрылись. Но это не точно. Потому что подняли не одну птицу. Доверяйте ВСУ».

Также о применении турецких беспилотников сообщил украинский пропагандист, главред «Цензора» Юрий Бутусов. По его словам, приказ отдавал лично главком ВСУ Валерий Залужный.

«Запомните этот исторический день! 26 октября 2021 года – первое боевое применение ударных беспилотников «Байрактар» на Донбассе!» – радовался пропагандист.

При этом он добавил, что под ответным огнём защитников Донбасса погиб один украинский боевик.

«Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя «Байрактар», и управляемой бомбой МАМ-С российская гаубица была уничтожена. Это первое боевое применение «Байрактара» в войне. Российская ПВО и средства РЭБ были развёрнуты в данном районе, но россияне не смогли поставить помехи, не смогли сбить и не смогли даже обнаружить «Байрактар». После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла. Приказ на применение «Байрактара» в ответ на российский огонь дал главком ВСУ Валерий Залужный. Слава Украине!» – написал Бутусов у себя в Facebook.

Позже данную информацию официально подтвердили в Генштабе ВСУ. По их информации, под ответным огнём ДНР двое украинских боевиков получили ранение, один позже скончался. Также в Генштабе утверждают, что главком ВСУ отдал приказ на применение дронов после того, как через СММ ОБСЕ украинской стороной якобы было безотлагательно выдвинуто требование о прекращении огня, отправлена ​​нота по дипломатическим каналам, однако реакции не последовало.

«С целью принуждения врага к прекращению огня, по приказу Главнокомандующего ВС Украины был применен «Байрактар». Беспилотный летательный аппарат не пересекал линии столкновения и управляемой бомбой уничтожил одну пушку с расчетом российско-оккупационных войск. После этого обстрелы украинских позиций прекратились», – добавили в ведомстве.

Комментируя ситуацию, военный эксперт Борис Рожин отметил, что, по его мнению, вопрос применения крупных БПЛА на Донбассе был делом времени.

Он напомнил, что у ЛДНР ещё задолго до покупки «Байрактаров» были проблемы на тактическом уровне с более примитивными дронами, включая обычные квадрокоптеры «ИГИЛ-Стайл», сбрасывающие гранаты и минометные мины. В виду невозможности прикрытия всей огромной протяжённости линии разграничения, ударные беспилотники могут доставлять большие неприятности противнику, в том числе, в плане дешевизны дронов, по сравнению с использованием против них ПВО.

«Засим, помимо объективно необходимого решения проблемы укрепления сил и средств ПВО ЛДНР, необходимо симметричное наращивание ударных возможностей с помощью современных БПЛА … Легализацию можно осуществить посредством организации отверточной сборки на территории республик по схеме сборки современных иранских БПЛА на территории Йемена для ударов по Саудовской Аравии», – написал на своей странице Рожин.

Военный эксперт Владимир Орлов, в свою очередь, удивился, что на позициях ДНР не было наблюдательных постов, а также не была использована РЭБ, и добавил, что с вражескими беспилотниками бороться нужно и можно.

«Даже старые системы ПВО, которые были на вооружении войск Хафтара в Ливии, показали, что с БПЛА можно успешно бороться, причем статистика этой борьбы далеко не в пользу Байрактаров. И конечно, Барактары не собраны из говна и палок, а также деталей с Алиэкспресс. Но даже те игрушечные БПЛА, которые покупаются на Алиэкспресс, они могут доставить массу неприятностей. Как минимум, в плане корректировки артиллерийского огня. И поэтому с БПЛА собранных из говна и палок тоже нужно бороться и пытаться их сбивать всеми доступными способами», – посоветовал Орлов.

В свою очередь, российский военкор Юрий Котенок уверен, что сегодняшний инцидент – это показательное выступление, отчётность перед турецким президентом Эрдоганом.

«Турки никогда не присылают оружие, чтобы оно играло «в долгую». Тем более, если речь идёт об Украине, где «херои ВСУ» оперативно распилят любую поставку за сравнительно небольшой срок. Турецкое оружие обязано стрелять. Так было в Ливии, так было в Карабахе. Теперь начинают стрелять дроны, поставленные Киеву. И в данном случае это еще и маркетинг — оружие, которое демонстрирует свои качества в бою, гораздо легче продать, а у Анкары на этот счет грандиозные планы», – написал военкор у себя в Telegram.

Комментируя инцидент, военкор Александр Коц прикинул, насколько далеко могут зайти ВСУ, напомнив, как в 2014 году, обстреливая Славянск, украинские каратели с каждым днём увеличивали калибр, мощность техники и количество залпов, всё яснее понимая по реакции Москвы, что никаких «зелёных человечков» в защиту ополчения Донбасса не появится.

«Почему сейчас нанесли удар только одной ракетой? Ну да, дорого. Но причина не в этом. Прощупывают, насколько далеко им позволят зайти. И если будут позволять, как в Славянске, то скоро в небе над Донбассом будет висеть карусель Байрактаров. Турецкие друзья Киева, можно не сомневаться, дадут Украине беспрецедентный дискаунт на закупку ракет – не стоит упускать очередную рекламную кампанию… Хорошо, что завели уголовное дело. Но им беспилотники не сбить. Тут нужна реакция совсем другого ведомства», – констатировал Коц.

В то же время политолог Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что дело здесь не в турецких «Байрактарах», с которыми «бороться можно», а в России.

«Проблема в том, что в какой-то момент мы, Россия, перестали быть гарантированно убедительными по Донбассу. Могу даже сказать – когда. Примерно, в августе, когда нас удалось продавить на встречу с Зе. Вот, здесь они почувствовали у нас слабину. Именно в августе, когда Москва сказала, что «это, в принципе, возможно». Не в сентябре, – в августе. И не только они. Кстати, и Батька начал наглеть именно тогда», – напомнил эксперт. «А Байрактар, да, проблема. Но не настолько большая, как отсутствие политической воли. Или то, что воспринимается противником (а Киев – противник и хватит этих полутонов) в качестве таковой. В данном случае, реальность и восприятие почти тождественны по политическому значению. Поэтому, давайте, начнём не с байрактаров. Давайте, начнём с себя. Давайте, вновь станем убедительными. И, да, это гораздо сложнее», – добавил Евстафьев в Telegram.