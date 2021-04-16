Беды российского футбола начинаются с детства

16.04.2021, Москва, Олег Кравцов

В российском футболе наблюдается перекос в сторону огромных финансовых вливаний в клубы, но при этом недостаточно ресурсов уделяется детско-юношескому спорту.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора», заявил генеральный секретарь профсоюза футболистов и тренеров России Николай Грамматиков, отвечая на вопрос, почему в российских командах недостаточно высококлассных игроков и приходится привлекать легионеров.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Основная проблема — тренерский состав. У нас идут большие вложения госкомпаний и бюджетных средств в профессиональный спорт. Но вместо финансирования в больших объемах фактически государственных футбольных клубов необходимо помогать детско-юношескому спорту и поднимать качество и уровень оплаты тренеров. Сейчас в футболе отрицательная селекция, когда из-за низкой престижности и невысокого уровня оплаты профессионалов в школах для детей практически нет», – сказал Грамматиков.

По его словам, в итоге все талантливые дети в возрасте 14–15 лет оказываются в ведущих академиях Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара, в меньшей степени Казани.

«Сегодня в России не так много мест, где можно получить качественное футбольное образование», – отмечает специалист.

Также он скептически относится к возможности децентрализовать процесс воспитания игроков развитие клубами своих школ через продажу франшиз.

«Во-первых, чтобы понять, насколько система будет работать, необходимо воспитать футбольное поколение, а это займет минимум пять лет. Во-вторых, за занятия во всех школах, открытых по франшизе, платят родители. Уровень доходов в регионах и так невысокий, а в последние годы стабильно падает.

Так что талантливый ребенок не сможет заниматься футболом, потому что его занятия не оплатят. Детско-юношеский спорт должен быть дотационным хотя бы потому, что футбол для детей не из самых состоятельных семей — это возможность социального и финансового роста», – резюмировал Грамматиков.

Читайте также: Игра в эскорте, или Как стать женой футболиста.