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Жители украинской столицы испытывали неимоверный ужас во время вчерашнего ракетного удара по Киеву.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в репортаже, посвященному вчерашнему удару по Киеву, сообщает признанный в РФ иноагентом телеканал Deutsche Welle.

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Опрошенные киевляне рассказывают, что «было очень громко и страшно», а дома «даже подпрыгивали».

«Я передаю привет своим родителям в Крыму, которые ходили на выборы и голосовали за Путина. Поэтому, мама, папа, большое вам спасибо за то, что меня с мужем сегодня чуть не убило», – заявила молодая женщина.

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При этом бывшая крымчанка даже перешла на явно неродной для нее украинский язык.

А ее муж утверждает, что у него нет страха, но есть «ненависть к России».

Как утверждает DW, больше всего пострадали северные и западные районы Киева.

При этом немецкие журналисты не стали рассказывать (или хотя бы предположить), что повреждения жилых домов – это, как правило, следствие работы украинской ПВО. Нет, разумеется, и упоминаний террора, который устроили украинские формирования жителям Белгорода.

Впрочем, цель репортажа читается четко: мирные украинцы страдают, а потому Киеву нужно новое оружие, в первую очередь современные системы ПВО.