После залпа российских ракет в Киеве начались пожары

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После достаточно долгого перерыва Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине.

Так, сегодня ночью Воздушные силы ВСУ сообщили, что самолеты стратегической авиации ВКС осуществили пуск ракет с Каспийского направления, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

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При этом было указано, что ракеты, зайдя в контролируемое Украиной воздушное пространство, постоянно меняли курс.

После четырех утра взрывы начали звучать в украинской столице.

Начиная с пяти утра, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал серию коротких постов в своем тг-канале.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детского сада. В Шевченковском районе горят автомобили. Экстренные службы направляются на места. В Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место. В Святошинском районе падение обломков на жилой дом. Службы следуют. ВШевченковском районе горит квартира в жилом доме. В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия», – написал мэр.

По его словам, в Шевченковском районе горят автомобили на стоянке, а в Подольском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

«После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические», – утверждает в своем тг-канале глава Киевской военной администрации Сергей Попко.