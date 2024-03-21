После залпа российских ракет в Киеве начались пожары

Игорь Шкапа.  
21.03.2024 08:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Россия, Украина


После достаточно долгого перерыва Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине.

Так, сегодня ночью Воздушные силы ВСУ сообщили, что самолеты стратегической авиации ВКС осуществили пуск ракет с Каспийского направления, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,

После достаточно долгого перерыва Россия возобновила массированные ракетные удары по Украине. Так, сегодня ночью...

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При этом было указано, что ракеты, зайдя в контролируемое Украиной воздушное пространство, постоянно меняли курс.

После четырех утра взрывы начали звучать в украинской столице.

Начиная с пяти утра, мэр Киева Виталий Кличко опубликовал серию коротких постов в своем тг-канале.

«Взрывы в городе. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! В Святошинском районе падение обломков ракеты на помещение детского сада. В Шевченковском районе горят автомобили. Экстренные службы направляются на места.

В Подольском районе падение обломков ракеты на территории одного из предприятий. Экстренные службы направляются на место. В Святошинском районе падение обломков на жилой дом. Службы следуют. ВШевченковском районе горит квартира в жилом доме. В Подольском районе падение обломков ракеты на территории еще одного предприятия», – написал мэр.

По его словам, в Шевченковском районе горят автомобили на стоянке, а в Подольском районе в результате падения обломков ракеты произошло возгорание в трансформаторной подстанции и двухэтажном нежилом здании.

«После паузы в 44 дня, враг нанес очередной ракетный удар по Киеву. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории России. Воздушная тревога в столице продолжалась около 3 часов. После сложных маневров в смежных областях ракеты заходили на столицу одновременно по разным направлениям.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы были поражены около трех десятков вражеских ракет, в том числе и баллистические», – утверждает в своем тг-канале глава Киевской военной администрации Сергей Попко.

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