Беглые иноагенты разочарованы результатами ударов ВСУ по российской нефтепереработке

Елена Острякова.  
05.08.2025 20:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 301
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Диверсии, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украине не удалось нанести российской нефтепереработке серьезный урон.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) иноагент Сергей Вакуленко заявил в интервью СМИ-иноагенту «ОВД-инфо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине не удалось нанести российской нефтепереработке серьезный урон. Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Был период активной бомбардировочной кампании, когда Украина активно атаковала российские НПЗ своими дронами. Эта кампания оказалась не слишком успешной. Им удавалось выбивать и останавливать часть установок, и ремонты занимали от трех дней до трех месяцев. В среднем — три недели. Соответственно, каждая такая атака наносила ущерб от нескольких до десятков миллионов долларов. В целом ущерб был на какие-то сотни миллионов долларов. Резко уменьшить объем переработки Украине этими атаками не удалось», – сказал Вакуленко.

С начала 2024 года российские НПЗ стали постоянными мишенями украинских дронов. Среди пострадавших заводов — крупнейшие предприятия «Роснефти» и «Лукойла», включая Рязанский, Туапсинский, Нижегородский НПЗ и другие ключевые объекты.

В марте 2025 года атаки возобновились — за первые две недели месяца ВСУ нанесли 14 ударов по российским НПЗ. После этого вновь последовал перерыв, однако очередная атака была совершена 2 августа.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить