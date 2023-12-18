Беглые меджлисовцы прикарманили деньги соборной мечети Крыма

Меджлис (в РФ экстремистская организация) так и не отчитался перед крымскими татарами за сотни тысяч долларов, которые были собраны на строительство при Украине соборной мечети в Симферополе. С 2004 года эта тема была только поводом для спекуляций и манипуляций, а на построенную Россией и готовую мечеть и ее открытие стоит приехать президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы меньше доверять «меджлисовцам» и их рассказам о жизни в Крыму.

Об этом в эфире «Крым 24» заявил депутат Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это всё объясняет – и подход в целом российского государства, и президента к межнациональным вопросам в нашей стране. На сегодняшний день в России проживает больше 190 национальностей», – подчеркнул он.

«О соборной мечети крымские татары, мусульмане – всю жизнь мечтали. Что касается 2004 года, то на мечети постоянно спекулировали. Я лично сам туда приезжал в палатку и сдавал от себя 15 000$, но за них передо мной никто не отчитался, куда они делись. И все наши соотечественники несли туда деньги, чтобы построить эту мечеть. Горе-руководители, которые на сегодняшний день любят по заграницам кататься и рассказывать, как в Крыму всё плохо. Это наглядный пример, нам есть, с чем сравнивать. 10 лет жизни наших соотечественников Херсонской области и в Крыму. Там тоже обещали и мечеть построить, и при поддержке Турции для крымских татар дома возвести – ничего нет. Вот здесь всё понятно и прозрачно. И самое главное, что нам же в спину никто не кричит: почему мусульманам такую мечеть построили? Все люди живут и друг друга уважают. То, чего мы добились за 10 лет», – указал депутат.

Член совета крымских татар при главе Крыма, начальник отдела организации религиозных мероприятий ДУМК, советник главы Крыма Зенифе Аблаева напомнила, что, когда начиналось строительство соборной мечети, каждая крымско-татарская семья везла по кирпичу ракушняка. И все собранные строительные материалы были переданы на строительство других мечетей.

«Сегодня, когда они обещают, они только кормят людей обещаниями. Мы за 30 лет в Крыму были сыты этими обещаниями. Они всегда смеялись, говорили, что не будет соборной мечети, не дождётесь, и это им хороший ответ всем, кто сегодня находится за пределами Крыма, пусть они посмотрят. И очень бы хотелось, чтобы на открытие мечети приехал президент Турецкой Республики, чтобы он тоже увидел, что всё хорошо в Крыму. И пусть он, наконец-то, определиться со своим выбором и перестанет играть в игры», – заключила Аблаева.