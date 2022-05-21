Беглые российские либералы ждут, когда население РФ обнищает

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Ситуацию в России может изменить только бессмысленный и беспощадный русский бунт, после которого РФ может распасться на десятки враждующих между собой ядерных государств.

Об этом в Тель-Авиве на конференции «СловоНово», организованной бежавшими за границу предателями России, заявил либеральный публицист и литературный критик Юрий Володарский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу никакой российской оппозиции. Я не вижу у неё никакой возможности реально влиять на ситуацию. Всё это отдельные малочисленные выступления, которые тут же жёстко пресекаются. Никакой силы за этим движением сейчас не стоит. Она не способна сейчас в России ничего изменить. Способно изменить ситуацию только жёсткое военное поражение России, которое чревато ядерной катастрофой. Поэтому, лучше всего, если это поражение будет вялотекущим. И, в конце концов, в России будут действовать – после обнищания масс, после резкого ухудшения экономического положения, после того как начнётся шататься трон под этим, которого ещё табакеркой не пристукнули и вроде никто не собирается. Но что мы знаем, что случится через год-другой? Когда Россия, может быть, пойдёт наконец-то в разнос, то определять движения эти будут не антивоенные силы. Это может быть русский бунт, бессмысленный и беспощадный, результатом его может быть всё что угодно. Например, та территория, которая ныне принадлежит России, которую описал великий и ужасный Владимир Сорокин в своих многих текстах, где действия происходят, приблизительно в 2050-х годах, на месте России существует с десяток другой разных государств, разных образований, совершенно разного рода, разного толка. При этом ядерные удары периодически случаются»,- озвучил Володарский мечту спонсоров мероприятия.

Напомним, ранее на форуме «СловоНово», организованном «галеристом» Маратом Гельманом, засветились Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Вениамин Смехов, Леонид Парфенов и другие.