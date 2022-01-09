Беглый «белоленточник» Пономарёв сообщил украинцам тревожные новости о ситуации на Западе

09.01.2022  22:42 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

США потеряли инициативу и лидерство в международных делах, а европейские политики не хотят вмешиваться в конфликт на Донбассе. Окончательное слово по решению украинской проблемы остаётся за Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший из России политик Илья Пономарев, в 2014 году – единственный депутат Госдумы, голосовавший против воссоединения Крыма с Россией, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США потеряли инициативу и лидерство в международных делах, а европейские политики не хотят вмешиваться...

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«Одна из больших проблем Америки в том, что они упустили инициативу в международных делах.

При Трампе это была осознанная позиция, когда он занимал изоляционистскую позицию «пусть весь мир подождёт, Америка занимается своими делами, Америка превыше всего».

У демократов позиция другая, они хотят переломать этот тренд, но я не могу сказать, что у Байдена нет большого количество сильных людей в команде, которые понимают, как это сделать», – сказал Пономарев.

По его мнению, западные политики не хотят вмешиваться в конфликт на территории Украины, потому что не верят, что смогут победить.

«Украинские проблемы стали привычным фоном, за это время сменилось руководство Франции, Германии, США, а Путин и война России и Украины остаются незыблемыми. Конечно, никто из политиков не хочет иметь с этим дело, потому что все хотят успехов и результатов.

Политики хотят вмешаться, чтобы показать, что у них всё получилось, а если ты вмешиваешься, и у тебя ничего не получается, тогда ты становишься частью этой проблемы, это плохо влияет на твой рейтинг внутри страны и на твой авторитет. Никто не хочет дипломатических поражений, а на данный момент никаких побед для Запада не просматривается», – заключил Пономарёв.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что поскольку Россия не станет отказываться от Украины, в скором времени Москва предпримет попытку вернуть Киев под свой контроль, а США отступят.



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