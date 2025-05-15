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Вскоре украинцы поймут, что им врали про «ловушку для Путина» в Стамбуле.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[Украинская пропаганда] говорит, что поездка Зеленского в Стамбул будет ловушкой для Путина. Я не очень понимаю, где ловушка, в которую попал Путин. Я бы с удовольствием вместе с вами порадовался, что Путин попал в ловушку. Но где она? Когда говорят, что человека загнали в угол, и ему нечем ответить – у Путина есть чем ответить. Например, молчанием. Он ничего не отвечает [на вызов Зеленского]. «Я приеду в Турцию» – ну и приезжай», – сказал Кох.

По его словам, украинским военным экспертам и политологам просто нужно говорить о чем-то ежедневно.