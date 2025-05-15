Беглый иноагент стращает украинцев: Вас ждет большое разочарование в Стамбуле

Вадим Москаленко.  
15.05.2025 15:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Вскоре украинцы поймут, что им врали про «ловушку для Путина» в Стамбуле.

Об этом сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент и аферист Альфред Кох заявил в интервью нежелательной в России организации «Форум свободной России», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вскоре украинцы поймут, что им врали про «ловушку для Путина» в Стамбуле. Об этом...

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«[Украинская пропаганда] говорит, что поездка Зеленского в Стамбул будет ловушкой для Путина. Я не очень понимаю, где ловушка, в которую попал Путин. Я бы с удовольствием вместе с вами порадовался, что Путин попал в ловушку. Но где она? Когда говорят, что человека загнали в угол, и ему нечем ответить – у Путина есть чем ответить. Например, молчанием. Он ничего не отвечает [на вызов Зеленского]. «Я приеду в Турцию» – ну и приезжай», – сказал Кох.

По его словам, украинским военным экспертам и политологам просто нужно говорить о чем-то ежедневно.

«Я это понимаю, но этот белый шум – он создает, как говорится, завышенное ожидание всякий раз. Потом, когда эти ожидания предсказуемо не подтверждаются, то наступает некое похмелье, разочарование, и так далее. Поэтому не надо питать себя никакими иллюзиями», – подытожил Кох.

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