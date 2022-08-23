Беглый либерал назвал «очень полезным» убийство Дугиной

Новости Украины

«Национальная республиканская армия», которая организовала убийство дочери философа-евразийца Александра Дугина, якобы способна подобными своими акциями подтолкнуть российские элиты на свержение режима Владимира Путина.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бежавший на Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев – единственный, кто голосовал в парламенте против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Это такая активистская сеть на территории РФ. Не знаю, каково их количество, но считаю, что не менее тысячи человек. Считаю, что это настоящая сеть, в ней нет никакой иерархии и централизации, потому что она подпольная, и вопросы безопасности там очень актуальны. Мы с ними установили контакт где-то в апреле, они нам тогда присылали разные сообщения о поджогах военкоматов, нападениях на волонтёров, которые собирали деньги для войны, полицейских и так далее. Постепенно связь улучшалась, и где-то неделю назад они нам говорили, что что-то произойдёт, потом 20 августа предупредили об акции, однако мы не знали, в чём она заключается, но знали, что что-то произойдёт. А потом, когда всё случилось, они прислали определённые снимки, чтобы доказать, что это действительно они, и передали свой манифест», – рассказал Пономарёв.

Он добавил, что пока что группировка состоит из молодёжи, однако её ряды будут пополнять всё новые последователи.

«Сопротивление будет расти, будет расти размах, считаю, что будут новые нападения. Это о чём я и говорил, уже нет пути для ненасильственного протеста, и только вооружённый протест может достичь определённого результата. Сейчас это только молодёжь, которая начинает, однако круг будет расширяться, будут новые и новые люди, которые примкнут этому движению. …Считаю на сто процентов, что так и будет. Однако сейчас идёт процесс, когда люди ищут приют, и это ещё предисловие», – сказал экс-депутат.

По его словам, такое движение в состояние подтолкнуть российскую элиту выступить против действующего режима.

«Уже много людей понимают, что это путь в никуда, и они хотят спрыгивать с этого корабля, который тонет. Они пытаются найти какие-то контакты на Западе и на Украине, чтобы спросить, что нам нужно сделать, чтобы они нас простили и дали защиту. Однако вскоре, я считаю, всё это будет по-другому, и эти партизанские нападения будут подталкивать российскую элиту в направление того, что что-то надо делать. Потому что пристанище можно предоставить одной персоне, десятку, но это невозможно дать широкому кругу людей. И нужно просто уничтожить Путина и уничтожить этот режим. Поэтому я считаю, что всё это очень полезно», – уверен Пономарёв.