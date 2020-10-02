Беглый олигарх: «На совести Джукановича десятки убитых, за ним скоро придут»

02.10.2020, Белград, Алексей Топоров

Вынужденный жить в Великобритании, ранее правая рука президента Черногории Мило Джукановича, а ныне его главный враг – богач Душко Кнежевич, пообещал диктатору скорую расплату за совершенные им преступления.

Об этом сообщил портал in4s, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Джуканович … повторяет мантру о заговоре церкви, международном факторе и гегемонии Великой Сербии, как будто не понимает, что проиграл выборы с такой риторикой , – заявил Кнежевич. – За Джукановичем остались десятки нераскрытых убийств. Среди убитых – его бывшие ближайшие соратники, журналисты, политические оппоненты и люди из криминальной среды. Черногория и история запомнят его таким….».

При этом беглый олигарх, который последние годы публиковал компроматы на Джукановича, пообещал, то в скором времени вернется в Черногорию, «и тогда Джуканович поймет, что больше нет его прокуроров и судей, которые ранее охраняли его мафиозную организацию и объявляли его оппонентов преступниками».

Когда-то Джуканович и Кнежевич имели общие поводы для того, чтобы посмеяться.

«Он узнает, что дом его и его семьи – это адрес, по которому новый прокурор придет первым…. Поскольку Джуканович, по всей видимости, уделяет много внимания моей безопасности и следит за моими передвижениями, он знает, что я нахожусь под бдительным присмотром Скотланд-Ярда с весны 2019 года, после того как он отправил своих товарищей из мафии напасть на меня и мою семью…. Скотланд-Ярд позаботится о моей безопасности, даже когда он приедет в Черногорию, так что Джукановичу не о чем беспокоиться», – заявил Кнежевич.

Теперь Кнежевич рассчитывает, что будет смеяться последним.