Беглый российский либерал обнаружил в Европе лайт-нацизм и позавидовал змагарам

Елена Острякова.  
24.06.2023 14:08
  (Мск) , Москва
Просмотров: 108
 
Белоруссия, Дзен, Либералы, Политика, Россия


Сбежавший в Лондон российский бизнесмен Евгений Чичваркин завидует беглым белорусам, которых в Европе оценивают по факту принадлежности к оппозиции.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передайт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сбежавший в Лондон российский бизнесмен Евгений Чичваркин завидует беглым белорусам, которых в Европе оценивают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«То, что смешно назвали «паспортом хорошего русского», который мы пытались сделать год назад, это то, что не получилось сделать, и то, что получилось у Тихановской. Тихановская и ее альтернативный кабинет смогли добиться от ПАСЕ заявлений о том, что уехавших белорусов не нужно судить так же, как приспешников Лукашенко», – сказал Чичваркин.

Он считает, что такое поведение европейских властей «льет воду на мельницу путинской пропаганды».

«Видимо, мы сделаны из совсем другого вещества, потому что в отношении россиян таких заявлений ПАСЕ нет. В этом таится очень приятное для Путина и неприятное для свободного мира посыл. Лукашенко такой же соучастник в войне, готовый применить ядерное оружие, запустивший на свою территорию ту часть российских войск, которая устроила резню в Буче. Но при этом белорусов нужно судить по делам их, а русских по паспорту», – сказал Чичваркин.

При этом он признал, что признал, что в Европе присутствует «ультра лайт-нацизм, которым многие болеют, потому что с уехавшими русскими проще бороться, чем с Путиным».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть