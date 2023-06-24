Беглый российский либерал обнаружил в Европе лайт-нацизм и позавидовал змагарам

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Сбежавший в Лондон российский бизнесмен Евгений Чичваркин завидует беглым белорусам, которых в Европе оценивают по факту принадлежности к оппозиции.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передайт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что смешно назвали «паспортом хорошего русского», который мы пытались сделать год назад, это то, что не получилось сделать, и то, что получилось у Тихановской. Тихановская и ее альтернативный кабинет смогли добиться от ПАСЕ заявлений о том, что уехавших белорусов не нужно судить так же, как приспешников Лукашенко», – сказал Чичваркин.

Он считает, что такое поведение европейских властей «льет воду на мельницу путинской пропаганды».

«Видимо, мы сделаны из совсем другого вещества, потому что в отношении россиян таких заявлений ПАСЕ нет. В этом таится очень приятное для Путина и неприятное для свободного мира посыл. Лукашенко такой же соучастник в войне, готовый применить ядерное оружие, запустивший на свою территорию ту часть российских войск, которая устроила резню в Буче. Но при этом белорусов нужно судить по делам их, а русских по паспорту», – сказал Чичваркин.

При этом он признал, что признал, что в Европе присутствует «ультра лайт-нацизм, которым многие болеют, потому что с уехавшими русскими проще бороться, чем с Путиным».